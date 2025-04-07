Оппозиция укрепляет недоверие к Эрдогану

Республиканская народная партия (РНП) готовится вынести президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану «самый большой вотум недоверия». Для этого она запускает кампанию по сбору подписей за проведение досрочных выборов. В самой партии, которая в воскресенье, 6 апреля, переизбрала своего лидера, крайним сроком новых выборов президента установили ноябрь. У РНП не хватает поддержки, чтобы инициировать процесс в парламенте, а потому она рассчитывает на силу уличных протестов. Власти страны пока не демонстрируют готовности идти на уступки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Призывы к досрочным президентским выборам в Турции от Республиканской народной партии звучат не впервые, но теперь они приобрели четкие очертания. Лидер крупнейшей оппозиционной силы страны Озгюр Озель заявил о намерении развернуть кампанию по выражению «самого большого вотума недоверия» президенту Реджепу Тайипу Эрдогану. «Мы готовы к выборам уже в июне. Если не к июню, то к первой половине ноября. Выйдите и посоревнуйтесь с нашим кандидатом»,— заявил он на внеочередном конгрессе РНП вечером в воскресенье.

Господин Озель произнес речь сразу после переизбрания на роль председателя партии подавляющим большинством голосов. Соперников у господина Озеля не было, за него проголосовал 1171 из 1276 делегатов.

Обычно съезд проводится раз в два года, но в РНП решили перенести свое очередное собрание на более ранний срок из-за опасений насчет возможности введения внешнего управления партией.

Основой для этого могло стать расследование прокуратуры из-за подозрений в том, что господин Озель возглавил партию в ноябре 2023 года путем фальсификаций. Теперь же он получил убедительный мандат от однопартийцев.

Лидер РНП существенно ужесточил критику правительства страны и обозначил дальнейшие планы партии по координации общественных протестов. Они, напомним, были вызваны арестом и отстранением от должности мэра Стамбула Экрема Имамоглу, который также является кандидатом в президенты от партии. Господин Озель сообщил, что уже более 7 млн граждан Турции подписали петицию за освобождение Экрема Имамоглу и проведение досрочных президентских выборов. 29 марта на самом масштабном митинге в стамбульском районе Мальтепе Озгюр Озель сообщил о намерении собрать 28 млн подписей — столько людей проголосовали за господина Эрдогана на президентских выборах 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер крупнейшей оппозиционной партии Турции Озгюр Озель

Фото: Umit Bektas / Reuters Лидер крупнейшей оппозиционной партии Турции Озгюр Озель

Фото: Umit Bektas / Reuters

Теперь же сбор подписей будет существенно расширен. «Начиная с понедельника мы начнем собирать подписи по домам, на каждой улице по всей нашей стране, чтобы продемонстрировать Эрдогану самый большой вотум недоверия»,— сказал господин Озель сторонникам.

Политик также поблагодарил всех участников уличных протестов, которые проходят в стране с 19 марта, дня задержания господина Имамоглу, и заявил о намерении продолжать проводить уличные акции. По его словам, в Стамбуле митинги будут проходить по средам, при этом крупная акция в Измире запланирована на 19 мая. Говоря о властях страны, господин Озель вновь назвал президента Эрдогана «главарем хунты» и пообещал положить конец его правлению «демократическими методами». Он также предположил, что арест господина Имамоглу стал возможен с разрешения президента США Дональда Трампа. «Я говорю главе хунты Эрдогану: ни Америка, ни Трамп не спасут вас от нас на первых ближайших выборах»,— заявил господин Озель.

Первым на выпад оппозиционного политика отреагировал глава МИД Турции Хакан Фидан. «Озель ищет легитимности за пределами избирательных урн и пытается формировать политику на улицах… Именно Озель пытается превратить дело о коррупции в героическую историю»,— указал господин Фидан в своем аккаунте в Х, говоря о судебном разбирательстве в отношении господина Имамоглу. Также он обвинил оппозиционера в том, что именно его партия, а не правительство страны на протяжении последних недель пытается заручиться иностранной поддержкой.

Несмотря на воинственную риторику и мобилизацию широких народных масс, планы Республиканской народной партии провести досрочные выборы пока не имеют под собой надежных оснований. Давление улиц на правительство господина Эрдогана не привело к желаемым уступкам, а провести такую инициативу через парламент страны для РНП не представляется возможным.

Для назначения досрочных президентских выборов необходимо заручиться поддержкой 360 депутатов из 600. У РНП всего 127 мандатов, а у правящей Партии справедливости и развития вместе с партнерами по коалиции 315 мест.

Остаются под вопросом и перспективы Экрема Имамоглу: политик не только находится в заключении, из которого вряд ли выберется в ближайшее время, но и не имеет официально подтвержденного высшего образования — его наличие является обязательным условием для участия в президентской гонке. Диплом господина Имамоглу был аннулирован Университетом Стамбула накануне задержания политика, и процесс апелляции займет время.

Вероника Вишнякова