ЦБ Турции пошел на разворот

Турецкий ЦБ в апреле прервал цикл смягчения ДКП и развернул политику: по итогам сегодняшнего заседания ставка повышена до 46% с 42,5%. Решение объясняется потрясениями на финансовом рынке, спровоцированными внутренними политическими проблемами, а также усиливающимися проинфляционными рисками из-за торговой политики США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Центробанк Турции в четверг, 17 апреля, неожиданно повысил ключевую ставку с 42,5% до 46%. Большинство аналитиков, опрошенных Trading Economics, ждали ее сохранения на мартовском уровне. Напомним, с декабря 2024 года регулятор последовательно смягчал денежно-кредитную политику — до этого ставка удерживалась на максимальном за более чем 20 лет уровне 50% восемь заседаний подряд.

Решение вновь ужесточить монетарную политику регулятор объяснил усиливающимися проинфляционными рисками.

Как отметил Центробанк страны в своем заявлении, они усилились на фоне «растущего протекционизма в мировой торговле». Отметим, перестройка товарооборота из-за тарифной войны, начатой президентом США Дональдом Трампом, затронет и Турцию — и может заметно отсрочить для Центробанка достижение целевой инфляции (5%).

Другой причиной ужесточения ДКП в заявлении ЦБ названы «недавние события на финансовых рынках» — речь, поясним, идет о потрясениях, вызванных задержанием оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу. На новостях об этом обменный курс обвалился до исторического минимума в 41,1 лиры за доллар. Тогда регулятор экстренно повысил ставку кредитования overnight с 44% до 46%, сегодня она была вновь увеличена — до 49%. Среди других мер поддержки лиры — рекордные продажи турецким Центробанком иностранной валюты.

Регулятор, как следует из его заявления, будет проводить жесткую ДКП до тех пор, пока не убедится в устойчивом замедлении инфляции.

Особо подчеркивается, что ориентироваться Центробанк будет на инфляционные ожидания и собственные прогнозы. Отметим, пока динамика инфляции совпадала с ожиданиями Центрального банка. В марте она, по данным статистического института страны Turkstat, составила минимальные с декабря 2021 года 38,1% после 39,05% в феврале. Рост потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей (Core CPI) также замедлился до минимума с конца 2021 года — и составил в марте 37,42% после 42,1% в феврале. Более медленно в прошлом месяце росли и цены производителей (индекс PPI): в марте фиксировался наименьшее значение с ноября 2020 года 23,5% после 25,2%.

Впрочем, высокими по-прежнему остаются инфляционные ожидания (они подогревают спрос) — регулятор подчеркивает, что их сохранение вблизи нынешних уровней (60% через год) создает дополнительные риски разгона инфляции.

Кристина Боровикова