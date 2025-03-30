Счет пошел на миллионы
Протесты в Турции не идут на спад
Протестное движение в Турции после ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу и не думает идти на спад. Оппозиция заявила о более чем 2 млн участников субботней акции в Стамбуле и предложила по всей стране ввести график митингов. Кроме того, лидер Республиканской народной партии Озгюр Озель заявил о намерении собрать более 28 млн подписей за досрочные выборы и освобождение своего соратника и кандидата в президенты от партии — именно столько человек проголосовали за президента Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах 2023 года.
Митинг против ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу, 29 марта
Фото: Francisco Seco / AP
Решение Республиканской народной партии (РНП) ввести график протестов по всей Турции и увести митинги из центра Стамбула на его окраины связано с ростом числа задержанных. С 19 марта — даты ареста Экрема Имамоглу — правоохранители задержали порядка 2 тыс. человек, 260 из них были отправлены под арест. Ежедневные акции, особенно в Стамбуле, сопровождались стычками с полицией, применением слезоточивого газа и водометов. 25 марта протестующие попытались перекрыть Галатский мост, что привело к временной остановке автомобильного движения. Впрочем, перекрытие автомагистралей и станций метро — правда, по инициативе властей — стало уже привычным явлением для жителей Стамбула и его гостей. Перенос акций протеста от здания мэрии города в удаленные от центра районы, как ожидается, решит и эту проблему.
Первая акция на новом месте прошла в минувшую субботу, 29 марта, в стамбульском районе Малтепе в азиатской части города и, по заявлению лидера РНП Озгюра Озеля, побила все рекорды последних дней: в парке собрались 2,2 млн человек.
Правда, полиция города приводит другую оценку: по ее данным, территория парка способна вместить не более 450 тыс. человек, а на митинге присутствовали 150 тыс.
Проверить достоверность цифр из независимых источников невозможно, но оценить число присутствующих можно по кадрам, представленным в зарубежных СМИ — людей действительно очень много. Турецким изданиям по-прежнему запрещено освещать протесты. Ряд зарубежных журналистов, включая сотрудников агентства France-Presse и BBC, был задержан или выслан из страны. Российский телеканал RT сообщил об избиении своей съемочной группы.
Обращаясь к толпе сторонников, господин Озель поблагодарил их за то, что они смогли прийти. По его словам, власти рассчитывали, что парк останется пуст из-за празднования Ид аль-Фитра (другое название — Ураза-байрам) — окончания священного месяца Рамадан, но этого не произошло. «Эта акция является историческим поворотным моментом»,— сказал господин Озель. Политик назвал правительство Эрдогана «хунтой», а также объявил о намерении перейти к регулярным протестам. Каждую среду РНП будет собирать людей в одном из районов Стамбула и каждую субботу — в одной из 81 провинции Турции.
Лидер РНП заявил также о начале с 30 марта сбора подписей в поддержку проведения досрочных выборов в стране и за освобождение Экрема Имамоглу, которого партия официально выдвинула кандидатом в президенты.
«Эта кампания станет вотумом недоверия Эрдогану»,— пояснил политик. Он обнародовал планы собрать 28 млн подписей в поддержку инициативы — именно столько Реджеп Тайип Эрдоган получил во втором туре президентских выборов 2023 года. Ранее в ходе гражданского голосования за господина Имамоглу более 13 млн человек присоединились к членам РНП, чтобы заявить о поддержке кандидатуры оппозиционера в качестве кандидата в президенты. Всего он получил более 15 млн голосов.
Помимо господина Озеля на митинге присутствовали мэр Анкары Мансур Яваш, а также мать и жена господина Имамоглу. Голос самого оппозиционера также прозвучал со сцены: представители РНП использовали искусственный интеллект, чтобы озвучить обращение отстраненного от должности мэра Стамбула к народу. В нем он поблагодарил сторонников за поддержку и вновь заявил о своей невиновности. Господин Имамоглу также призвал дать отпор действующему правительству. «Мы не склонимся перед тиранией и жестокостью. Мы заставим этот репрессивный режим уйти в прошлое демократическим путем и честной борьбой»,— закончил он свою речь.
28 марта по подозрению в отмывании денег был задержан адвокат господина Имамоглу Мехмет Пехливан. Позднее его отпустили под подписку о невыезде. А самому кандидату в президенты Турции предстоит предстать перед судом. С учетом тяжести обвинений процесс обещает быть долгим.