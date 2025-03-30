Счет пошел на миллионы

Протестное движение в Турции после ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу и не думает идти на спад. Оппозиция заявила о более чем 2 млн участников субботней акции в Стамбуле и предложила по всей стране ввести график митингов. Кроме того, лидер Республиканской народной партии Озгюр Озель заявил о намерении собрать более 28 млн подписей за досрочные выборы и освобождение своего соратника и кандидата в президенты от партии — именно столько человек проголосовали за президента Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Митинг против ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу, 29 марта

Фото: Francisco Seco / AP Митинг против ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу, 29 марта

Фото: Francisco Seco / AP

Решение Республиканской народной партии (РНП) ввести график протестов по всей Турции и увести митинги из центра Стамбула на его окраины связано с ростом числа задержанных. С 19 марта — даты ареста Экрема Имамоглу — правоохранители задержали порядка 2 тыс. человек, 260 из них были отправлены под арест. Ежедневные акции, особенно в Стамбуле, сопровождались стычками с полицией, применением слезоточивого газа и водометов. 25 марта протестующие попытались перекрыть Галатский мост, что привело к временной остановке автомобильного движения. Впрочем, перекрытие автомагистралей и станций метро — правда, по инициативе властей — стало уже привычным явлением для жителей Стамбула и его гостей. Перенос акций протеста от здания мэрии города в удаленные от центра районы, как ожидается, решит и эту проблему.

Первая акция на новом месте прошла в минувшую субботу, 29 марта, в стамбульском районе Малтепе в азиатской части города и, по заявлению лидера РНП Озгюра Озеля, побила все рекорды последних дней: в парке собрались 2,2 млн человек.

Правда, полиция города приводит другую оценку: по ее данным, территория парка способна вместить не более 450 тыс. человек, а на митинге присутствовали 150 тыс.

Проверить достоверность цифр из независимых источников невозможно, но оценить число присутствующих можно по кадрам, представленным в зарубежных СМИ — людей действительно очень много. Турецким изданиям по-прежнему запрещено освещать протесты. Ряд зарубежных журналистов, включая сотрудников агентства France-Presse и BBC, был задержан или выслан из страны. Российский телеканал RT сообщил об избиении своей съемочной группы.

Обращаясь к толпе сторонников, господин Озель поблагодарил их за то, что они смогли прийти. По его словам, власти рассчитывали, что парк останется пуст из-за празднования Ид аль-Фитра (другое название — Ураза-байрам) — окончания священного месяца Рамадан, но этого не произошло. «Эта акция является историческим поворотным моментом»,— сказал господин Озель. Политик назвал правительство Эрдогана «хунтой», а также объявил о намерении перейти к регулярным протестам. Каждую среду РНП будет собирать людей в одном из районов Стамбула и каждую субботу — в одной из 81 провинции Турции.

Лидер РНП заявил также о начале с 30 марта сбора подписей в поддержку проведения досрочных выборов в стране и за освобождение Экрема Имамоглу, которого партия официально выдвинула кандидатом в президенты.

«Эта кампания станет вотумом недоверия Эрдогану»,— пояснил политик. Он обнародовал планы собрать 28 млн подписей в поддержку инициативы — именно столько Реджеп Тайип Эрдоган получил во втором туре президентских выборов 2023 года. Ранее в ходе гражданского голосования за господина Имамоглу более 13 млн человек присоединились к членам РНП, чтобы заявить о поддержке кандидатуры оппозиционера в качестве кандидата в президенты. Всего он получил более 15 млн голосов.

Помимо господина Озеля на митинге присутствовали мэр Анкары Мансур Яваш, а также мать и жена господина Имамоглу. Голос самого оппозиционера также прозвучал со сцены: представители РНП использовали искусственный интеллект, чтобы озвучить обращение отстраненного от должности мэра Стамбула к народу. В нем он поблагодарил сторонников за поддержку и вновь заявил о своей невиновности. Господин Имамоглу также призвал дать отпор действующему правительству. «Мы не склонимся перед тиранией и жестокостью. Мы заставим этот репрессивный режим уйти в прошлое демократическим путем и честной борьбой»,— закончил он свою речь.

28 марта по подозрению в отмывании денег был задержан адвокат господина Имамоглу Мехмет Пехливан. Позднее его отпустили под подписку о невыезде. А самому кандидату в президенты Турции предстоит предстать перед судом. С учетом тяжести обвинений процесс обещает быть долгим.

Вероника Вишнякова