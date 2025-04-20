Главные новости к утру 20 апреля

Патриарх Кирилл провел пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя. В обращении к верующим он призвал молиться об установлении прочного мира на исторической Руси. На богослужение прибыли в том числе президент Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о нарушении режима прекращения огня со стороны Украины. По его словам, после начала перемирия в 18:00 были атакованы три населенных пункта. При этом он отметил, что на некоторых участках «тишина, обстрелы не ведутся».

Президент Владимир Путин в честь предстоящего Дня Победы выделил по 1 млн руб. каждому селу и каждой школе в Южной Осетии, сообщил замруководителя администрации президента Сергей Кириенко. Деньги будут направлены из президентского резервного фонда.

Корабль «Союз МС-26» отстыковался от МКС и через несколько часов приземлился на территории Казахстана. На нем на Землю вернулись российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Дональд Петтит.