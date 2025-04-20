Путин выделил школам и селам Южной Осетии по 1 млн рублей

Президент России Владимир Путин в честь предстоящего 80-летия Дня Победы выделил по 1 млн руб. каждому селу и каждой школе в Южной Осетии. Деньги будут направлены из президентского резервного фонда.

«Это средства как раз, в том числе на привидение в соответствующее юбилею состояние мемориалов, памятных стендов, музеев. Это особенно важно в республике потому, что народ Южной Осетии и в годы Великой Отечественной войны показал примеры беззаветного героизма, настоящего мужества»,— сообщил первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко (цитата по ТАСС).

Господин Кириенко добавил, что Южная Осетия была родиной многих героев Великой Отечественной войны. Он также сказал, что «в специальной военной операции тоже участвует большое количество сынов Южной Осетии».

Согласно открытым данным, в Южной Осетии расположены 335 населенных пункта. В республике также работают 55 средних школ и 30 дошкольных образовательных учреждений.