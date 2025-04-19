Губернатор Херсонской области заявил о нарушении перемирия со стороны Украины

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали регион беспилотниками и минометами после начала пасхального перемирия. Режим прекращения огня ранее объявил президент России Владимир Путин. Власти Украины заявляли о готовности «действовать зеркально».

«ВСУ продолжают наносить удары по мирным городам Херсонской области … При этом важно сказать прямо: на ряде участков — тишина, обстрелы не ведутся»,— написал Владимир Сальдо в Telegram-канале.

Как добавил губернатор, после 18:00 зафиксированы атаки FPV-дронов и миномета по населенному пункту Алешки. По Голой Пристани, по его словам, ударили дроны-камикадзе. В Каховке произошло не менее шести сбросов с БПЛА.

Владимир Путин объявил прекращение огня с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. По его словам, это станет проверкой готовности Украины к миру. Российская сторона обязалась придерживаться прекращения огня при его соблюдении со стороны ВСУ. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев «будет действовать зеркально» как на прекращение огня, так и на его возможное нарушение. По информации BBC, ВСУ получили приказ прекратить огонь по позициям России спустя несколько минут после заявлений Владимира Путина о перемирии.

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