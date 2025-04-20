Патриарх Кирилл призвал молиться о прочном мире

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в пасхальном обращении призвал верующих молиться об установлении прочного мира на исторической Руси. Он также сказал, что Пасха — день освобождения людей от силы зла.

«Будем молиться и трудиться, чтобы и на просторах исторической Руси установился справедливый и прочный мир, и чтобы никакие силы не смогли разрушить духовного единства народа, обретшего благодать в киевской купели крещения»,— сказал патриарх Кирилл перед богослужением в храме Христа Спасителя (запись опубликована на сайте РПЦ).

В полночь патриарх Кирилл провел пасхальную литургию и совершил крестный ход вокруг храма Христа Спасителя. Ранее туда доставили благодатный огонь из Иерусалима. Богослужение посетили в том числе президент Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.