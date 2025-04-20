«Союз МС-26» с российско-американским экипажем приземлился в Казахстане

Пилотируемый корабль «Союз МС-26» в 4:20 мск приземлился в Казахстане вблизи города Жезказган. С Международной космической станции (МКС) на Землю вернулись российские космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер, а также астронавт NASA Дональд Петтит.

О приземлении корабля сообщила пресс-служба «Роскосмоса». «Союз МС-26» отстыковался от МКС в 00:57 мск. Двигатель на торможения был включен в 3:27 мск, после чего корабль сошел с орбиты.

Для Алексея Овчинина экспедиция на МКС стала третьим космическим полетом, для Ивана Вагнера — вторым, для Дональда Петтита — четвертым. Они находились на станции с 11 сентября 2024 года.