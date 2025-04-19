В Минобороны РФ назвали условие соблюдения пасхального перемирия

Командующим группировок российской армии в зоне СВО отданы указания о прекращении огня в рамках пасхального перемирия. Вооруженные силы России будут придерживаться режима при условии его соблюдения украинской стороной. Об этом сообщает Минобороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 8871826 04.03.2025 Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО «Град» 40-й бригады мор Фото: 8871826 04.03.2025 Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО «Град» 40-й бригады мор

Президент России Владимир Путин объявил о пасхальном перемирии с 18:00 мск 19 апреля до 00:00 мск 21 апреля. Россия рассчитывает, что украинская сторона последует ее примеру. При этом глава государства подчеркнул, что российские войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия со стороны противника. Решение позволит проверить готовность Украины к мирному урегулированию конфликта.

Во время встречи в Кремле с начальником Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым российский президент отметил, что российская сторона всегда была готова к мирному урегулированию.

О процессе разрешения конфликта на Украине — в материале «Ъ» «Здесь вам не ждут».