Дорого словечко ко Христову дню

19 апреля президент России Владимир Путин на встрече с начальником Генерального штаба Валерием Герасимовым сообщил о наступлении пасхального перемирия. Специальный корреспондент «Ъ» Андрей Колесников хотел бы понять, сколько оно продержится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обьявление о пасхальном перемирии было сделано в рабочем кабинете

Фото: пресс-служба президента РФ Обьявление о пасхальном перемирии было сделано в рабочем кабинете

Фото: пресс-служба президента РФ

Как обычно, ничто не предвещало. Казалось, что ничто уже не изменит шествие пасхального хода по стране.

Нет-нет, все опять оказалось не так.

Владимир Путин встретился с Валерием Герасимовым. От одного сочетания этих слов и букв делается тревожно на душе. Ведь они, сложенные по-всякому, могут означать все что угодно.

На этот раз они, как позже выяснилось, несли доброе и вечное. Доброта и вечность помещаются в полтора дня.

— Войска Объединенной группировки войск сил продолжают активные действия по выполнению задач специальной военной операции,— сообщил верховному главнокомандующему Валерий Герасимов.— Сейчас все шесть группировок войск ведут наступательные действия на одиннадцати направлениях.

Это должно было подчеркнуть, что нет никаких причин остановиться. Ни одной из одиннадцати. Но была, как теперь известно, двенадцатая.

— При этом группировка войск «Север» ведет наступление по освобождению районов Курской области, на территории которых было совершено вторжение вооруженных сил Украины,— добавил Валерий Герасимов.— Основная часть территории области, где было вторжение, сейчас освобождена — это 1260 кв. км, 99,5%. Осталось два участка, где идут боевые действия: это район населенных пунктов Олешня и Горналь. Они находятся непосредственно у границы с Украиной.

Немного позже президент Украины Владимир Зеленский сообщил, впрочем, что вооруженные силы Украины ведут, по его словам, успешное, в свою очередь, наступление уже в Белгородской области. Но сейчас не об этом.

— Вчера подразделениями 51-го и 137-го парашютно-десантных полков 106-й десантной дивизии освобождена Олешня,— публично проинформировал верховного главнокомандующего начальник генерального штаба (непублично он и так постоянно его информирует.— А.К.).— И в настоящее время завершается зачистка лесных участков южнее этого населенного пункта. Общая площадь этих участков — до 3 кв. км. Небольшая. В районе Горналя завершается зачистка территории Горнальского мужского монастыря.

Все, что говорил Валерий Герасимов, еще и еще раз подчеркивало: останавливаться хоть на минуту — не в интересах российской армии.

— Штурмовые группы 810-й бригады морской пехоты ведут боевые действия по разгрому подразделений противника в Горнале и прилегающих к нему рощах на общей площади 4,5 кв. км,— продолжал он.— Участки сами по себе небольшие, но противник сосредоточил там основные усилия на их удержание, активно применяет дроны, кассетные боеприпасы. Наши силы и средства контрбатарейной борьбы наносят поражение артиллерии противника и проводят комплекс ответных мер по противодействию беспилотникам противника.

И Валерий Герасимов перешел к Белгородской области, насчет которой у него было свое видение.

— Потерпев неудачу в курском приграничье, противник попытался осуществить прорыв в Белгородскую область в районах населенных пунктов Демидовка и Поповка, они как раз примыкают к Курской области. Попытки осуществить вклинение на нашу территорию значительных сил противника были пресечены. В настоящее время в районе Демидовки противника нет, вся территория там зачищена. Отдельные просочившиеся мелкие группы общей численностью до 12 человек находятся в лесу южнее Поповки. Они блокированы, ведется их уничтожение, проведена изоляция этих районов. От государственной границы находятся они где-то до трех километров. Работа по окончательному освобождению территории этих лесных участков и Горналя продолжается. Доклад закончил.

Оснований не верить докладу не было никаких. Чем подробнее любой доклад, тем легче в него верится. Этот доклад был подробным.

Честно говоря, я предполагал, что Владимир Путин теперь просто поздравит военных с Пасхой. Это было бы уместно. Да, немного рановато, но потом будет поздно. А когда будет пора, Владимир Путин отлучится, как обычно на Пасху, в храм Христа Спасителя, например. Так что и это время объяснимо.

Но вышло иначе.

То есть поздравить-то он поздравил.

— Ситуация на линии боевого соприкосновения понятна, развивается благоприятным для нас образом, российские войска шаг за шагом уверенно идут вперед. По приграничью, по Курской, Белгородской областям, после завершения боевой работы по зачистке этих территорий доложите отдельно,—приказал верховный главнокомандующий.

После этого в нем заговорил президент. А может быть, даже человек.

— Хотел бы сегодня, в преддверии Пасхи, поздравить прежде всего военнослужащих, исповедующих христианство, православие и сражающихся за Россию, с этим светлым праздником,— сказал Владимир Путин.— Поздравляю всех у нас в стране и в мире, кто празднует наступающий день, чтит и уважает его!

И тут в нем снова заговорил вдруг верховный главнокомандующий.

— Руководствуясь гуманитарными соображениями, сегодня с 18 часов до нуля часов с воскресенья на понедельник (то есть почти на полтора дня.— А.К.) российская сторона объявляет пасхальное перемирие.

Приказываю на этот период остановить все боевые действия. Исходим из того, что украинская сторона последует нашему примеру. При этом наши войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника, любых его агрессивных действий. Мы знаем: киевский режим более ста раз, как вы мне и докладывали, нарушал договоренности о ненанесении ударов по энергетической инфраструктуре. Поэтому прошу быть крайне внимательными и собранными, быть готовыми к немедленному ответу в полном объеме.

И это был большой пасхальный сюрприз.

Владимир Путин в январе 2023 года объявлял, как известно, рождественское перемирие. Оно провалилось. Но, видимо, это было, как говорится, другое.

— Наше решение о пасхальном перемирии покажет, насколько искренней является готовность киевского режима и его желание, да и способность соблюдать договоренности, участвовать в процессе мирных переговоров, направленных на устранение первопричин украинского кризиса. Мы, со своей стороны, к ним всегда были готовы и всячески приветствуем стремление американской стороны, президента Трампа, наших китайских друзей, председателя Китайской Народной Республики, стран БРИКС, всех сторонников к справедливому, мирному урегулированию украинского кризиса.

Я подумал, что на Украине, может, сейчас кусают локти. Ведь они тоже могли объявить перемирие. И тоже могли теперь ждать (не то что потирая руки, но все же), как противник вынужден будет реагировать.

Обстановка строжайшей секретности, которая могла показаться обычной для Владимира Путина, на этот раз принципиальна была как никогда.

Да, могли опередить. Если бы додумались сами. Или если бы вовремя выяснили, что к чему. Но не выяснили и не опередили.

Роль ответчика в такой ситуации более проигрышна. Но реагировать придется.

— Валерий Васильевич,— взял театральную паузу Владимир Путин,— еще раз прошу передать нашим бойцам мои поздравления и благодарность за службу Отечеству, за самоотверженность и героизм!

— Есть! — ответил Валерий Герасимов.

Или, может, уместней было «Служу России!». Но нет, Валерию Герасимову виднее.

— Мы с вами договаривались об этом еще раньше,— не стал скрывать верховный главнокомандующий,— что просто последнее нужно указание войскам, командующим группировка— приступить к исполнению того, о чем мы договаривались.

— Есть! — снова сообщил начальник генерального штаба.

— Спасибо,— по-граждански среагировал верховный главнокомандующий.

Оставалось понять, сколько устоит это перемирие.

Скорее всего, нисколько. Хотя бы потому, что Владимир Путин сам говорил, что удержать его на границе длиной почти в две тысячи километров - малореальная и сложноисполнимая задача: кто-то обязательно выстрелит. Найдется тысяча причин.

Но это решение, даже больше, чем любое другое на этой войне,— в первую очередь политическое.

И в этом смысле оно, следует признать, уже выигрышное.

Я уж не говорю о том, что, может, убьют меньше людей, чем могли бы.