Путин объявил пасхальное перемирие до 21 апреля

Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона останавливает все боевые действия с Украиной с 18:00 мск 19 апреля до 00:00 мск 21 апреля. Россия рассчитывает, что украинская сторона последует примеру.

«При этом наши войска должны быть готовы к отражению возможных нарушений перемирия и провокаций со стороны противника, любых его агрессивных действий»,— приводит слова главы государства пресс-служба Кремля.

Россия исходит из гуманитарных соображений, подчеркнул президент. По его словам, ход перемирия продемонстрирует способность Киева к урегулированию конфликта мирным путем.

В Минобороны России заявили, что режим прекращения огня будет соблюдаться при условии его взаимного соблюдения украинской армией.

О процессе урегулирования конфликта — в материале «Ъ» «Здесь вам не ждут».