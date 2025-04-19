BBC: ВСУ было приказано прекратить огонь после начала перемирия

Военнослужащие вооруженных сил Украины (ВСУ) получили приказ прекратить огонь по позициям России спустя несколько минут после объявления президентом РФ Владимиром Путиным пасхального перемирия. Об этом сообщает BBC со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского офицера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Военнослужащий ВСУ на позициях в Запорожской области (март 2025 года)

Фото: Stringer / Reuters Военнослужащий ВСУ на позициях в Запорожской области (март 2025 года)

Фото: Stringer / Reuters

По его информации, в случае нарушений режима прекращения огня ВСУ должны фиксировать их на фото и видео, а также открывать ответный огонь при необходимости. Объявление перемирия, по словам собеседника телеканала, застало всех врасплох. Большинство украинских военнослужащих хотели прекращения огня, однако на линии фронта все еще царит неясность по поводу того, что оно повлечет за собой.

Президент России Владимир Путин объявил о прекращении огня с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. По словам главы государства, это станет проверкой готовности Украины к миру. В Минобороны РФ заявили, что российская армия будет придерживаться перемирия при условии его соблюдения украинской стороной.

Подробнее о перемирии — в материале «Ъ» «Дорого словечко ко Христову дню».

Елизавета Шмакова