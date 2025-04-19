Путин назвал пасхальное перемирие проверкой готовности Киева к миру

Президент России Владимир Путин заявил, что объявленное Россией пасхальное перемирие станет проверкой готовности Украины к миру. Ограничение боевых действий с 18:00 19 апреля до 24:00 21 апреля должно показать, насколько Киев способен соблюдать договоренности, отметил он на встрече с начальником Генштаба Валерием Герасимовым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Российские войска не будут вести наступательные операции, но останутся в полной боевой готовности»,— подчеркнул президент. Он напомнил, что ВСУ уже более 100 раз нарушали предыдущие договоренности, включая мораторий на удары по энергообъектам.

В Кремле рассчитывают, что Киев поддержит инициативу, однако в украинском Совбезе ранее сомневались в возможности перемирия. Западные страны продолжают обсуждать условия возможного прекращения огня, но Москва настаивает на ключевых требованиях — ограничении поставок оружия и мобилизационных мероприятий.

Постпред России при ООН Василий Небензя вчера, 18 апреля, заявил, что прекращение огня на Украине пока нереалистично. По его словам, причиной стали нарушения договоренностей со стороны Украины о приостановке атак на энергетическую инфраструктуру. Вчера пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что 30-дневный срок моратория на удары по энергетической инфраструктуре РФ и Украины истек. Новых указаний от президента не поступало.

О процессе урегулирования конфликта — в материале «Ъ» «Здесь вам не ждут».