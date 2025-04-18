Песков: срок моратория на удары по энергообъектам завершился

Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что 30-дневный срок моратория на удары по энергетической инфраструктуре РФ и Украины истек. Новых указаний от президента Владимира Путина не поступало, добавил официальный представитель Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Месяц действительно истек. В настоящий момент никаких иных указаний верховного главнокомандующего президента Путина не было»,— прокомментировал господин Песков в ходе пресс-колла.

Накануне представитель Кремля уточнял, что российская сторона делится с заинтересованными странами информацией о нарушениях Киевом соответствующих договоренностей. Этому же вопросу были посвящены проведенные консультации СБ ООН.

По подсчетам ТАСС, с начала моратория украинская армия ударила по энергообъектам в 18 регионах России. Официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что с 18 марта ВСУ атаковали российские энергообъекты более 80 раз.