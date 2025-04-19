Путин: Киев более 100 раз нарушал мораторий на удары по энергообъектам

Президент России Владимир Путин сообщил о более 100 фактов нарушения киевским режимом моратория на удары по энергообъектам. Об этом стало известно во время встречи в Кремле верховного главнокомандующего с начальником Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Мы знаем, киевский режим более 100 раз, как вы мне и докладывали, нарушал договоренность о ненанесении ударов по энергетической инфраструктуре. Поэтому прошу быть крайне внимательными и собранными, быть готовыми к немедленному ответу в полном объеме»,— сказал президент (цитата по kremlin.pool).

Господин Путин отметил, что российские войска «шаг за шагом», уверенно идут вперед. И добавил, что российская сторона всегда была готова к мирному урегулированию конфликта и поддерживает такое стремление США, Китая, стран БРИКС и других государств, способствующих заключению мирного соглашения.

Владимир Путин объявил пасхальное перемирие сроком до 21 апреля и добавил, что такое решение станет проверкой готовности Украины к прямым переговорам.

Екатерина Отрашкевич