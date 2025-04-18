Здесь вам не ждут

В Вашингтоне уже второй раз открыто дали понять, что не готовы ждать вечно соглашения между Россией и Украиной. Госсекретарь США Марко Рубио предупредил: Штаты могут прекратить посредничество, если уже в ближайшие дни не появится явных признаков того, что урегулирование между Москвой и Киевом достижимо. Более того, американский дипломат несколько неожиданно заявил, что европейцы должны играть центральную роль в любом мирном соглашении по Украине. До того президент Дональд Трамп последовательно задвигал Европу на обочину украинского урегулирования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Отсутствие особых подвижек в российско-украинском урегулировании заставило США задуматься о продолжении усилий по примирению, предупредил госсекретарь США Марко Рубио

Фото: Julien de Rosa / Pool / AP Отсутствие особых подвижек в российско-украинском урегулировании заставило США задуматься о продолжении усилий по примирению, предупредил госсекретарь США Марко Рубио

Фото: Julien de Rosa / Pool / AP

Ультимативное заявление Марко Рубио о том, что США могут отказаться от переговоров о прекращении огня на Украине через «несколько дней», если прогресс застопорится, прозвучало после завершения его встреч в Париже с рядом европейских коллег. Переговоры состоялись в четверг, 17 апреля.

«Мы не собираемся продолжать эти усилия неделями и месяцами. Поэтому нам нужно очень быстро определить, и я говорю о нескольких днях, возможно ли это сделать в ближайшие несколько недель»,— отметил американский дипломат, касаясь темы переговоров с Москвой и Киевом. И добавил: «Если да, то мы в деле. Если нет, то у нас есть другие приоритеты, на которых стоит сосредоточиться».

Позднее, в тот же день, слова своего подчиненного подтвердил и сам Дональд Трамп.

«У нас нет конкретного количества дней на эту задачу. Но мы хотим сделать все это быстро… Если по какой-либо причине одна из сторон крайне усложнит процесс ... мы откажемся от этой задачи»,— сказал Трамп в ответ на просьбу журналиста прокомментировать слова госсекретаря США.

Впрочем, при этом американский президент выразил надежду на то, что США не придется так поступить, поскольку, по его мнению, «есть хорошие шансы решить проблему».

С тех пор как Дональд Трамп активно взялся за урегулирование конфликта на Украине, это стало уже вторым предостережением со стороны Вашингтона, причем в адрес России. В конце марта глава Белого дома, которого не раз обвиняли в излишне пророссийской позиции, пригрозил Москве вторичными санкциями в случае медленного движения к миру на Украине. Тогда, говоря о желательных сроках для достижения договоренностей по прекращению огня, Трамп честно признал наличие у него «психологического дедлайна». Четкие сроки сам президент не обозначил, однако, согласно многочисленным утечкам, проявлять терпение при вялотекущем ходе урегулирования он согласился до конца апреля или до начала мая.

Примечательно, что нынешнее заявление, свидетельствующее о возрастающем уровне фрустрации администрации США из-за небыстрого хода переговоров по украинскому урегулированию, прозвучало через несколько часов после новостей о том, что Киев все-таки готов подписать сделку со Штатами по редкоземельным минералам. «У нас есть сделка по минералам, которая, я полагаю, будет заключена в следующий четверг (24 апреля.— “Ъ”). Я полагаю, что они (Украина.— “Ъ”) планируют выполнить условия сделки, так что мы посмотрим»,— сообщил об этом 17 апреля сам Дональд Трамп. Подписание первого варианта этого соглашения, предполагающего контроль над всеми инвестициями в разработку полезных ископаемых, включая нефть и газ, было сорвано на фоне резонансной публичной ссоры украинского лидера Владимира Зеленского с Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Но в конце марта Киеву был представлен новый черновик соглашения, финальные штрихи которого будут согласованы, по словам министра экономики Украины Юлии Свириденко, в ближайшие дни.

Между тем заявления Марко Рубио, сделанные в Париже в нынешнюю пятницу, продемонстрировали определенную смену настроений и в отношении роли европейцев в урегулировании конфликта на Украине.

Затевая свою примиренческую инициативу на российско-украинском треке, Дональд Трамп явно не собирался привлекать к этому страны Евросоюза, оставив Европе лишь право, а по сути — обязанность, самой платить по «украинскому счету».

На этот раз Марко Рубио сказал, что европейцы должны сыграть центральную роль в любом мирном соглашении. «Мы хотели бы, чтобы они продолжали участвовать... Я думаю, что Великобритания, Франция и Германия могут помочь нам сдвинуть дело с мертвой точки и приблизить его к решению. Я думаю, что они были очень полезны и конструктивны со своими идеями»,— заявил американский госсекретарь в аэропорту Ле-Бурже, покидая Париж.

При этом частью их сделки может стать отмена некоторых европейских санкций против России. По крайней мере, как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников, смягчение санкций против РФ стало частью плана, который Штаты предоставили через Марко Рубио союзникам.

Сам Рубио тем временем признал, что на переговорах в Париже стороны поднимали вопрос о гарантиях безопасности Украине со стороны США.

И отметил: этот вопрос «можно решить приемлемым для всех способом». В детали он, правда, вдаваться пока не стал. Ранее, как известно, Вашингтон уклонялся даже от обсуждения темы того, какие гарантии для соблюдения перемирия с Россией американская сторона могла бы предоставить Киеву и его европейским союзникам.

При этом контакты Штатов с европейцами по Украине, судя по всему, будут продолжены. Как заявили в офисе главы Елисейского дворца Эмманюэля Макрона, принявшего 17 апреля американских гостей лично, дискуссии в Париже стали началом «позитивного процесса, в котором участвуют европейцы», и будут продолжены в Лондоне на следующей неделе.

В Москве между тем предпочли не комментировать прямо последний ультиматум американского госсекретаря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признал лишь, что контакты по теме мирного урегулирования на Украине идут «достаточно сложно, потому что, естественно, и тема непростая — тема украинского урегулирования». Определенный прогресс и наработки есть, но сторонам предстоит еще обсудить множество сложных вопросов, добавил Дмитрий Песков.

На этом фоне несколько обескураживающими стали слова вице-президента США Джей Ди Вэнса, сказанные в тот же день в ходе визита в Италию (он приехал в Рим на пасхальные выходные). «Я не буду предвосхищать события, но чувствую оптимизм относительного того, что мы, я надеюсь, сможем положить конец этой жестокой войне»,— отметил Вэнс на встрече с премьером Италии Джорджей Мелони.

Как пояснил “Ъ” научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов, в администрации Трампа существуют различные точки зрения и различные оценки состояния переговорного процесса.

«Если Вэнс обычно излучает оптимизм, то Рубио и (спецпредставитель по Украине.— “Ъ”) Кит Келлог в какой-то степени взывают к осторожности и пытаются ограничить ожидания успеха. У каждой из этих групп есть свои аргументы и возможности воздействовать на президента»,— пояснил политолог.

Насколько же реальна угроза того, что Трамп в итоге сдастся и бросит попытки добиться завершения конфликта на Украине, будет зависеть от ряда обстоятельств.

По словам собеседника “Ъ”, Дональд Трамп уже вложил немалый политический капитал в российско-украинское урегулирование и, если он сейчас из этого процесса выйдет, это будет связано для него с большими репутационными потерями. «Очевидно, что Трамп в таком случае даст своим оппонентам возможность говорить, что он не профессионал, он провалился и что Владимир Путин водил его за нос»,— сказал Андрей Кортунов.

Однако, по мнению эксперта, удерживать внимание Трампа на этой теме, «если там не вырисовывается какой-то быстрый политический успех», будет со временем все сложнее. Поэтому на данном этапе сторонам нужно как минимум зафиксировать какой-то ощутимый прогресс — «расставить реперные точки в стиле “процесс развивается медленнее, чем мы хотели, но он идет вперед”», резюмировал политолог.

Наталия Портякова