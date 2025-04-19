NYT: США не рассматривают новую военную помощь Украине

В Белом доме США «фактически не ведется» серьезных дискуссий о следующем пакете военной помощи Украине, сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на сторонников Киева в Конгрессе. По данным издания, европейские чиновники также не получили заверений со стороны США, что те продолжат передавать разведданные Украине. NYT отмечает, что в последнее время Белый дом в отношениях с Украиной «обычно говорит о том, что он получает, а не о том, что он планирует дать».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Alex Brandon, File / AP Фото: Alex Brandon, File / AP

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что может прекратить военные поставки Киеву, если переговоры по урегулированию конфликта не дадут результата. В Госдепе подтвердили, что Вашингтон не намерен возглавлять усилия по урегулированию конфликта, если обе стороны или одна из них откажется сотрудничать. The Economist писала, что помощники господина Трампа «сыты по горло» усилиями Европы по укреплению Украины. Глава европейской дипломатии Кая Каллас обещала, что в 2025 году Евросоюз поставит Украине на 15% больше военной помощи, чем в прошлом.

Об отношениях США и Украины — в материале «Ъ» «Язык Киева Америку доведет».