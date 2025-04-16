The Economist: помощники Трампа «сыты по горло» поддержкой ЕС Украины

Некоторые помощники президента США Дональда Трампа в частных разговорах заявляют, что «сыты по горло» усилиями Европы по укреплению Украины. Об этом пишет The Economist со ссылкой на дипломатов в Вашингтоне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Carlos Barria / Reuters Дональд Трамп

Фото: Carlos Barria / Reuters

Сейчас, уточняет издание, лидеры ЕС продвигаются по двум направлениям. Первое — это попытка создать «силы поддержки» Украины после прекращения огня. Второе — увеличение военной помощи Киеву в нынешних условиях.

Полярное мнение нынешней администрации Белого дома высказывают представители предыдущей. По словам экс-сотрудника Совета национальной безопасности США Дэвида Шимера, Евросоюзу следует отправлять Украине больше запасов вооружений, в том числе договориться с Вашингтоном о закупке ПВО. «Сейчас самое время для европейцев усилить помощь Украине, чтобы у нее была поддержка, необходимая для самообороны»,— цитирует господина Шимера The Economist.

14 апреля глава европейской дипломатии Кая Каллас пообещала, что в 2025 году ЕС поставит Украине на 15% больше военной помощи, чем в прошлом. Она уточнила, что Евросоюз уже передал Киеву €23 млрд.

Подробнее о курсе ЕС по Украине — в материале «Ъ» «Коалиция желающих определяется с форматом».