Трамп допустил прекращение военной помощи Украине

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США могут прекратить военные поставки Киеву, если переговоры по урегулированию конфликта не дадут результата, передает «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Alex Brandon / AP Дональд Трамп

Фото: Alex Brandon / AP

«Я не хочу этого говорить, потому что верю, что мы сможем достичь решения»,— сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистов в Белом доме.

Президент США также избежал прямого ответа на вопрос о возможном выходе Вашингтона из переговорного процесса. «Я не хочу этого говорить»,— заявил он.