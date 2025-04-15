Язык Киева Америку доведет

Президент США Дональд Трамп сделал новые заявления по Украине, возложив ответственность за войну с Россией на экс-президента Байдена и Владимира Зеленского. Его конфликт с украинским президентом достиг критической точки после того, как тот в интервью телеканалу CBS обвинил главу Белого дома в отказе поставить Киеву системы ПВО, а до этого отверг проект экономического соглашения с Вашингтоном. Тем временем оппоненты американского президента заняли сторону Зеленского, из-за чего вокруг украинского конфликта складывается парадоксальная ситуация: Москва и администрация США вместе оказываются в конфронтации с противниками Трампа как в Америке, так и в Европе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Отношения между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, как будто начавшие немного налаживаться, вновь скатились к скандалам и взаимным выпадам

Фото: Brian Snyder / Reuters Отношения между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, как будто начавшие немного налаживаться, вновь скатились к скандалам и взаимным выпадам

Фото: Brian Snyder / Reuters

Отношения с Украиной президента Зеленского все больше становятся для Дональда Трампа головной болью. В начале недели он опубликовал новый пост в социальной сети Truth Social, в котором изложил свое видение первопричин конфликта с Россией. По его версии, отправной точкой стала отобранная у него победа на предыдущих президентских выборах, после чего и возникла связка Байден—Зеленский. «Если бы президентские выборы 2020 года не были сфальсифицированы, а они были сфальсифицированы во многих отношениях, эта ужасная война никогда бы не произошла. Президент Зеленский и нечистый на руку Джо Байден проделали совершенно ужасную работу, позволив этому абсурду начаться. Было так много способов предотвратить его начало»,— написал Дональд Трамп.

Очередной взрыв негативных эмоций по отношению к Зеленскому вызвало у Трампа демонстративное появление украинского президента 13 апреля в программе «60 Minutes» телеканала CBS, с которым 47-й президент США имеет давние счеты.

Придя в эфир к оппонентам Дональда Трампа, президент Зеленский предъявлял президенту США одну претензию за другой.

Прежде всего Владимир Зеленский выразил недоумение по поводу невозможности добиться дополнительных поставок Киеву ЗРК Patriot. По его мнению, главная причина этого — отсутствие политической воли у новой администрации США, поскольку Украина готова заплатить за эти системы.

«Не могу понять, почему мы не можем договориться о дополнительных системах Patriot. Тем более такая договоренность была в НАТО на юбилейном саммите. Но США говорят, что нет такой возможности, в то же время они передают такие системы, например, Израилю»,— сокрушался Зеленский, добавив, что, если Украина и Штаты «партнеры, неужели нельзя найти возможность защитить Украину». Более того, он фактически обвинил Дональда Трампа в том, что в результате его бездействия «Украина будет нести большие потери — человеческие и территориальные».

Самым же скандальным местом в интервью Владимира Зеленского стало его «разоблачение» пророссийской политики новой администрации США.

«К сожалению, я считаю, что в США преобладают российские нарративы. Как можно быть свидетелем наших потерь и наших страданий, понимать, что делают русские, и при этом верить, что они не агрессоры, что не они начали эту войну? Это говорит об огромном влиянии информационной политики России на Америку, на американскую политику и американских политиков»,— сообщил Зеленский.

Воскресный эфир телекомпании CBS привел Дональда Трампа в неописуемую ярость. Интервью Зеленского он расценил как открытое участие украинского президента в развернутой против него в ведущих американских СМИ пропагандистской кампании демократов.

«Для меня большая честь подать в суд на "60 Minutes", CBS Fake News и медиахолдинг Paramount. Они не новостное шоу, а бесчестные политтехнологи, маскирующиеся под новости, и должны понести ответственность за то, что они делали и продолжают делать. Они должны лишиться лицензии!» — заявил Дональд Трамп, выразив надежду на то, что Федеральная комиссия по связи США наложит на телеканал максимальные штрафы и заставит понести «весьма существенные наказания».

«Почти каждую неделю программа "60 Minutes" упоминает имя Трампа в уничижительном и порочащем ключе, но передача на этих выходных превосходит все. Они показали не один, а два главных сюжета о Трампе, один из них связан с конфликтом на Украине, которого, как я говорил, никогда бы не случилось, если бы результаты выборов 2020 года не были украдены, если бы я был президентом»,— написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Заочную дискуссию с Владимиром Зеленским глава Белого дома продолжил, отвечая в понедельник на вопросы журналистов после его встречи с президентом Сальвадора Найибом Букеле.

«Послушайте, когда вы начинаете войну, вы должны знать, что сможете ее выиграть, верно? Вы начинаете войну против кого-то, кто в 20 раз больше вас, и надеетесь, что люди дадут вам ракеты»,— заявил Дональд Трамп в ответ на просьбу прокомментировать высказывание Зеленского о том, что Украина готова заплатить США $15 млрд за 10 ЗРК Patriot, однако Вашингтон отказывается их продавать Киеву.

Отношения между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, как будто начавшие немного налаживаться, вновь были омрачены скандалом в связи с фактическим отказом Киева подписать предложенный Вашингтоном проект экономического соглашения с США. Посетившая Вашингтон 11–12 апреля для согласования условий сделки украинская делегация вернулась домой после провала переговоров, описывая которые источник агентства Reuters назвал их атмосферу «очень антагонистической».

При этом в споре Вашингтона и Киева американские демократы заняли сторону Зеленского.

Бывший госсекретарь Энтони Блинкен в интервью CNBC News обвинил администрацию США в «рэкете». «То есть мы хотим все это, но вы не получите от нас того, что достаточно в плане защиты от России»,— негодовал он. Ранее Дональд Трамп предупредил, что в случае отказа от подписания соглашения Киев столкнется с «проблемами, большими, большими проблемами».

Все более напряженные отношения Киева и Вашингтона не остались незамеченными в Москве. «У киевского режима не очень-то клеится с Вашингтоном. Мы видим, что такое отвратительное поведение представителей киевского режима не совсем импонирует нынешней администрации США»,— заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину. Еще в одном своем заявлении журналистам 15 апреля Дмитрий Песков указал на то, что пока Россия и США работают во имя мира, «Европа всячески декларирует свои намерения дальше поддерживать Украину и киевский режим в его устремлении продолжать войну».

Сергей Строкань