Каллас пообещала Украине рост европейской помощи на 15%

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас отчиталась об объемах военной помощи Украине. Она отметила, что в 2025 году размер помощи от ЕС будет на 15% больше, чем в прошлом году.

«Страны ЕС уже выделили €23 млрд Украине. В прошлом году они выделили €20 млрд, однако вместе с США это было до €40 млрд»,— заявила глава евродипломатии на пресс-конференции по итогам встречи глав МИДов ЕС (цитата по ТАСС).

9 апреля стало известно, что до конца месяца ЕС передаст Украине €2,1 млрд за счет доходов от активов РФ. Всего из российских активов Евросоюз планирует выделить Украине порядка €18 млрд. Позже представитель МИД РФ Мария Захарова призвала криминалистов, психологов и физиономистов обратить внимание на такое заявление главы евродипломатии.

О поддержке Украины со стороны ЕС — в материале «Ъ» «Украине предложили полумирие».

Екатерина Отрашкевич