Союзникам США в Европе необходимо понять, что американские власти не будут безрезультатно тратить время на урегулирование военного конфликта. Об этом заявила руководитель пресс-службы Госдеп Тэмми Брюс.

По ее словам, Вашингтон не намерен возглавлять усилия по урегулированию конфликта, если обе стороны или одна из них откажется сотрудничать. Госпожа Брюс отметила, что подписанию мирного соглашения «должны способствовать все».

«Важно, чтобы европейские партнеры услышали нас: мы не намерены заниматься этим год, мы не будем проводить встречи ради встреч, мы не станем ждать и надеяться»,— сказала она в эфире Fox News (цитата по ТАСС).

Накануне госсекретарь США Марко Рубио предупредил, что Штаты могут прекратить посредничество, если уже в ближайшие дни не появится явных признаков того, что урегулирование между Москвой и Киевом достижимо. Bloomberg утверждает, что США готовы признать Крым российским в рамках мирного соглашения между Москвой и Киевом. По данным The Wall Street Journal, Вашингтон также разработал план мониторинга за прекращением огня на Украине.

Подробнее о позиции США — в материале «Ъ» «Здесь вам не ждут».