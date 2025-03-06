Израиль стал третьим лишним

Представители администрации президента США Дональда Трампа вступили в прямые переговоры с группировкой «Хамас», впервые нарушив собственный принцип не вести переговоры с террористами. В фокусе этих обсуждений находится не только освобождение оставшихся в секторе Газа израильских заложников, захваченных во время резни 7 октября 2023 года, но и перспективы окончательного прекращения огня. Глава Белого дома накануне сделал новое публичное предупреждение палестинским радикалам, заявив, что у них есть последний шанс освободить всех узников и покинуть территорию анклава. В противном случае все хамасовцы будут мертвы, пообещал он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп на встрече с освобожденными заложниками (6 марта 2025 года)

Фото: кадр видео @POTUS Президент США Дональд Трамп на встрече с освобожденными заложниками (6 марта 2025 года)

Фото: кадр видео @POTUS

Факт прямых переговоров с «Хамасом» подтвердила официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт. Она заметила, что спецпосланник Дональда Трампа по делам заложников Адам Белер, которому поручены консультации с палестинскими радикалами, имеет право разговаривать с кем угодно, если это соответствует идее американского президента о необходимости вести «диалог с людьми по всему миру» в интересах США.

Прямой выход Вашингтона на «Хамас» — это беспрецедентный шаг, учитывая, что исламистская группировка фигурирует в американском списке иностранных террористических организаций с 8 октября 1997 года, а США придерживаются политики отказа от переговоров с фигурантами этого списка.

По данным Axios, диалог между США и «Хамасом», площадкой для которого стал Катар, был отчасти посвящен освобождению заложников с двойным — американским и израильским — гражданством. Другая часть переговоров касалась достижения широкой сделки по освобождению всех узников, находящихся в секторе Газа, и установлению долгосрочного прекращения огня.

Неясно, какой именно вариант урегулирования конфликта обсуждался в Катаре. На днях «Хамас» категорически отверг план спецпредставителя президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа, поддержанный премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Американский дипломат предлагал продлить первую фазу сделки по Газе на 42 дня. В первый день этого периода, согласно инициативе, палестинские боевики должны были освободить половину живых и выдать тела мертвых заложников из всех, кто остался в Газе (59 человек). В обмен еврейское государство выпустило бы на свободу больше палестинских заключенных, чем раньше. Остальная часть израильских заложников должна возвратиться домой на 42-й день гуманитарной паузы, предлагал господин Уиткофф.

Спецпосланник США презентовал подобный план, потому что, по его мнению, «на данном этапе нет возможности преодолеть разногласия между сторонами по вопросу прекращения войны, и необходимо дополнительное время для переговоров о постоянном прекращении огня».

В числе остающихся в Газе заложников — пять людей с американским гражданством. Только один, по предварительным данным, остается в живых. Это 21-летний Эдан Александр.

Изначально «Хамас» утверждал, что не готов выводить освобождение американцев в отдельный переговорный файл. Однако, как пояснил NPR неназванный представитель палестинской группировки, в настоящий момент «ничего не исключено». По его словам, сейчас США и «Хамас» обсуждают очень широкий круг вопросов. Не уточняется, о чем именно речь.

В «Хамасе», как дал понять собеседник NPR, довольны переговорами с США. «Это экономит время и усилия, а также минимизирует препятствия. Переговоры идут не очень легко, но это позитивный момент»,— заметил представитель радикальной группировки.

Официально Израиль подтвердил, что США уведомили его о прямых переговорах с хамасовцами. Господин Нетаньяху донес до администрации Дональда Трампа свою позицию по этому вопросу, проинформировала канцелярия премьера. Впрочем, не уточняется, как конкретно израильский премьер оценивает такую дипломатию, ведущуюся де-факто у него за спиной.

Несмотря на переговорный процесс, Дональд Трамп не забывает об усилении давления на «Хамас».

В очередном посте в соцсети Truth Social американский лидер заявил: «Шалом "Хамас" означает и "здравствуйте," и "до свидания" — вы можете выбирать». По его словам, боевики должны освободить всех заложников сейчас, иначе их ждет неминуемая гибель. «Только больные и извращенные люди хранят тела, значит, вы больные и извращенные!» — написал он. Господин Трамп подчеркнул, что для верхушки «Хамаса» сейчас «самое время покинуть Газу», пока у них есть такой шанс.

Комментируя слова господина Трампа, представитель «Хамаса» Хазем Касем заявил, что угрозы «усложняют ситуацию вокруг соглашения о прекращении огня» и поощряют Израиль на нарушения. Он призвал Вашингтон склонить правительство Израиля к переговорам по второй фазе сделки, которая будет означать обсуждение очень болезненных военных и политических вопросов. Однако наступление этого этапа, похоже, пока оттягивают и США, и Израиль.

Нил Кербелов