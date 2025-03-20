Армия Израиля спустилась на землю

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновила сухопутную операцию в секторе Газа. Это произошло через два дня после того, как израильский премьер Биньямин Нетаньяху распорядился начать авиаудары по группировке «Хамас», обвинив ее в отказе принимать мирные предложения и тупике в переговорах. Военнослужащие ЦАХАЛа вернули себе контроль над частью коридора Нецарим, который отделяет южные районы анклава от северных. В Министерстве обороны Израиля заявили, что у «Хамаса» есть выбор: либо вернуть всех узников домой и покинуть сектор, либо столкнуться с «полным уничтожением».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Amir Cohen / Reuters Фото: Amir Cohen / Reuters

В пресс-службе ЦАХАЛа заявили, что израильские войска начали в секторе Газа «точечные наземные действия», которые были заморожены 19 января после вступления в силу договоренности о прекращении огня. Бои, как уточнили в ЦАХАЛе, в эти дни ведутся в центральной и южной частях прибрежного анклава «с целью расширения зоны безопасности и создания частичного буфера» между севером и югом. Вместе с тем военные подтвердили: в рамках возобновившейся наземной операции они продвинулись к центру коридора Нецарим, который тянется с востока Газы к побережью и делит сектор надвое.

Ударами с воздуха Израилю удалось ликвидировать ряд высокопоставленных руководителей «Хамаса».

В их числе — министр безопасности и министр развития анклава Ясир Мухаммад Харб Муса, который входил в ближайшее окружение убитого лидера и идеолога группировки Яхьи Синвара, а также глава чрезвычайного комитета «Хамаса» в Газе Мухаммед Джамаси. Сообщается, что в списке устраненных хамасовцев и фактический глава правительства Газы Иссам Диб Абдалла ад-Далис, который принял на себя эти полномочия почти год назад.

Как заявили источники издания Al-Araby Al-Jadeed, ЦАХАЛ вернул себе контроль над частью коридора Нецарим после переговоров в Египте. В среду Каир с кратким визитом посетила израильская делегация, которая обсудила с египетской стороной ситуацию в Газе и судьбу переговоров с «Хамасом». Египет представил собственное предложение о прекращении огня.

По данным Al-Araby Al-Jadeed, предложение представляет собой «переговорный мост», который должен нивелировать разногласия между сторонами конфликта по поводу дальнейшего формата гуманитарных обменов.

В «Хамасе» готовы принять любое предложение, которое включает в себя освобождение израильских заложников, захваченных во время резни 7 октября 2023 года, но у него есть важное условие, утверждают источники Al-Araby Al-Jadeed. По их словам, группировка по-прежнему добивается немедленного начала переговоров о втором этапе мирной сделки, который должен был вступить в силу еще 1 марта. Он предполагает старт дискуссии об устойчивом прекращении огня, полном выводе израильских войск и послевоенном устройстве сектора Газа.

Израильтяне считают такую постановку вопроса намеренным затягиванием переговоров. «Нет никаких признаков того, что "Хамас" в настоящий момент меняет свою позицию,— заявил израильский источник издания The Jerusalem Post.— Было решено повысить уровень реагирования. Ожидается, что действия (в секторе Газа.— “Ъ”) будут ужесточаться. То, что мы увидели с вводом войск в "коридор Нецарим",— это только начало».

Министр обороны Израиля Исраэль Кац также заявил, что возобновившиеся на днях авиаудары — это первый шаг. «Дальше все будет гораздо сложнее,— пообещал он.— Жители Газы, это последнее предупреждение. Первый Синвар разрушил Газу, а второй Синвар (Мухаммед Синвар, брат и преемник прежнего лидера боевого крыла "Хамаса".— "Ъ") полностью уничтожит ее».

Господин Кац призвал палестинцев прислушаться к совету президента США Дональда Трампа: «Верните заложников и уберите "Хамас", и перед вами откроются другие возможности, включая отъезд в другие уголки мира для тех, кто этого хочет».

Альтернативой же является «полное разрушение и разорение», подчеркнул Кац.

Если возобновление боевых действий в Газе израильская улица встретила новой протестной волной, то внутри правящей коалиции Израиля операция восстановила атмосферу доверия. В правящий альянс вместе с соратниками вернулся лидер праворелигиозной партии «Еврейская сила» Итамар Бен-Гвир, которому вернули портфель министра национальной безопасности. Функционеры «Еврейской силы» лишили господина Нетаньяху политической поддержки в январе этого года, после того как Израиль и «Хамас» согласовали прекращение огня.

Господин Бен-Гвир назвал возвращение к боевым действиям «правильным, моральным и этичным» шагом, который, по его словам, позволит уничтожить «Хамас» и вернуть оставшихся в Газе 59 заложников, в том числе тела погибших. Председатель «Еврейской силы» особо подчеркнул, что Израиль не должен мириться с существованием «Хамаса». Ту же позицию разделяет Биньямин Нетаньяху и администрация Дональда Трампа.

Нил Кербелов