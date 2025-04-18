В Тюменской области участникам СВО увеличили выплаты до 1,9 млн рублей

Гражданам Тюменской области, заключившим контракт с Министерством обороны РФ для участия в специальной военной операции (СВО), увеличили единовременную региональную выплату, сообщил губернатор Александр Моор в своем Telegram-канале. Сумма выплаты составит 1,9 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Моор

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Александр Моор

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ранее размер единовременной выплаты в Тюменской области составлял 1,6 млн руб. Средства могли получить граждане, которые заключили контракт с Минобороны РФ на прохождение службы на территории проведения СВО. Кроме того, в области бесплатно предоставляются земельные участки для тех, кто награжден и является Героем России либо награжден любым из орденов. По словам главы региона, ветеран боевых действий, который является Героем России или награжден орденом, может получить вместо земельного участка денежную выплату в размере 1,36 млн руб.

Для получения выплаты контракт необходимо заключить через военкомат Тюменской области или пункт отбора на военную службу по контракту в Тюмени.

Напомним, губернатор Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) Дмитрий Артюхов увеличил сумму выплаты для добровольцев СВО с 1,9 млн руб. до 3,1 млн руб. на период с 20 января по 31 марта. В апреле на сайте окружного правительства разместили проект постановления, предусматривающий завершение периода предоставления «повышенной региональной выплаты» и возвращение к прежнему размеру.

Полина Щуцкая