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Тюменским контрактникам увеличили единовременную выплату до 1,6 млн рублей

В Тюменской области увеличили размер единовременной выплаты до 1,6 млн руб. гражданам, которые заключили контракт с Минобороны РФ на прохождение службы на территории проведения специальной военной операции на Украине. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Моор, ранее эта сумма составляла 600 тыс. руб.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Постановление вступает в силу с 17 октября 2024 года. «Чтобы получить выплату, контракт надо заключить через военкомат Тюменской области или пункт отбора на военную службу по контракту в Тюмени»,— рассказал глава региона.

Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) увеличили размер единовременной выплаты до 1,3 млн руб. подписавшим контракт на службу в ВС РФ. Эта сумма будет выделяться от региона.

Полина Хабарова

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