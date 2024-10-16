Тюменским контрактникам увеличили единовременную выплату до 1,6 млн рублей

В Тюменской области увеличили размер единовременной выплаты до 1,6 млн руб. гражданам, которые заключили контракт с Минобороны РФ на прохождение службы на территории проведения специальной военной операции на Украине. Как сообщил в своем Telegram-канале губернатор Александр Моор, ранее эта сумма составляла 600 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Постановление вступает в силу с 17 октября 2024 года. «Чтобы получить выплату, контракт надо заключить через военкомат Тюменской области или пункт отбора на военную службу по контракту в Тюмени»,— рассказал глава региона.

Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) увеличили размер единовременной выплаты до 1,3 млн руб. подписавшим контракт на службу в ВС РФ. Эта сумма будет выделяться от региона.

Полина Хабарова