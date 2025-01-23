На Ямале для бойцов СВО увеличат единовременную выплату до 3,1 млн рублей

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) увеличат единовременную выплату для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции (СВО). По решению губернатора Дмитрия Артюхова сумма выплат составит 3,1 млн руб., сообщили в окружном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

Получить деньги смогут те, кто заключил контракт в пункте отбора или военном комиссариате округа, при этом изменения коснутся участников СВО, подписавших контракты с 20 января по 31 марта текущего года. Ранее выплата составляла 1,9 млн руб. — если средства уже перечислены бойцам до вступления изменений в силу, им дополнительно выплатят 1,2 млн руб., обращаться с заявлением о перерасчете не потребуется.

Как ранее сообщал «Ъ-Урал», в ЯНАО студентам, чьи родители участвуют в спецоперации, компенсируют оплату всего срока обучения. Полную компенсацию могут получить и дети участников СВО, поступившие в колледж или техникум в любом регионе России.

Ирина Пичурина