Моор: в Тюменской области действуют 37 мер поддержки участников СВО и их семей

В Тюменской области действуют 37 мер поддержки участников специальной военной операции (СВО) на Украине и их семей, сообщил во время прямой линии губернатор Александр Моор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Тюменской области Александр Моор

Фото: Наталья Горшкова, Коммерсантъ Губернатор Тюменской области Александр Моор

Фото: Наталья Горшкова, Коммерсантъ

Например, в области бесплатно предоставляются земельные участки для индивидуального жилищного строительства тех, кто награжден и является Героем России либо награжден любым из орденов. По словам главы региона, ветеран боевых действий, который является Героем России или награжден орденом, может получить вместо земельного участка денежную выплату в размере 1,36 млн руб.

Во время прямой линии губернатор Моор также рассказал, что в 2024 году регион закупил и направил в зону СВО оборудование и инвентарь на сумму более 1 млрд руб.

С 17 октября в Тюменской области увеличили размер единовременной выплаты до 1,6 млн руб. гражданам, которые заключили контракт с Минобороны РФ на прохождение службы на территории проведения СВО. Чтобы получить выплату, контракт надо заключить через военкомат Тюменской области или пункт отбора на военную службу по контракту в Тюмени. Ранее эта сумма составляла 600 тыс. руб.

Полина Хабарова