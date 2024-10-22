Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Моор: в Тюменской области действуют 37 мер поддержки участников СВО и их семей

В Тюменской области действуют 37 мер поддержки участников специальной военной операции (СВО) на Украине и их семей, сообщил во время прямой линии губернатор Александр Моор.

Губернатор Тюменской области Александр Моор

Губернатор Тюменской области Александр Моор

Фото: Наталья Горшкова, Коммерсантъ

Губернатор Тюменской области Александр Моор

Фото: Наталья Горшкова, Коммерсантъ

Например, в области бесплатно предоставляются земельные участки для индивидуального жилищного строительства тех, кто награжден и является Героем России либо награжден любым из орденов. По словам главы региона, ветеран боевых действий, который является Героем России или награжден орденом, может получить вместо земельного участка денежную выплату в размере 1,36 млн руб.

Во время прямой линии губернатор Моор также рассказал, что в 2024 году регион закупил и направил в зону СВО оборудование и инвентарь на сумму более 1 млрд руб.

С 17 октября в Тюменской области увеличили размер единовременной выплаты до 1,6 млн руб. гражданам, которые заключили контракт с Минобороны РФ на прохождение службы на территории проведения СВО. Чтобы получить выплату, контракт надо заключить через военкомат Тюменской области или пункт отбора на военную службу по контракту в Тюмени. Ранее эта сумма составляла 600 тыс. руб.

Полина Хабарова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...