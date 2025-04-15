На Ямале планируют снизить размер выплат для добровольцев СВО до 1,9 млн рублей

В правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) планируют сократить размер выплат для добровольцев специальной военной операции (СВО) с 3,1 млн руб. до 1,9 млн руб., следует из комментария пресс-службы губернатора к проекту постановления.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«С 1 по 14 апреля продлен период предоставления повышенной региональной выплаты для добровольцев, заключивших контракт с Минобороны РФ о прохождении военной службы в военкоматах округа и города Салехарда, а также отобранных управлением Росгвардии по Ямалу для комплектования воинских частей в целях участия в СВО. Размер повышенной выплаты составляет 3,1 млн руб., начиная с 15 апреля 2025 года — 1,9 млн руб.»,— говорится в комментарии.

Согласно тексту постановления, выплаты будут назначены тем, кто заключал контракт с минобороны с 1 апреля. Для тех, кто заключил его до даты вступления постановления в силу, будет осуществлен перерасчет с учетом изменений.

Напомним, единовременные выплаты для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, на Ямале были увеличены до 3,1 млн руб. в начале года. Ранее выплата составляла 1,9 млн руб.

Ирина Пичурина