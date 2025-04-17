Песков: урегулирование на Украине — главный сюжет переговоров Путина и Уиткоффа

Во время контактов со спецпосланником президента США по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом президент России Владимир Путин обсуждает прежде всего украинское урегулирование. Об этом в четверг заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Да, с Уиткоффом речь идет именно об украинском урегулировании»,— пояснил он в разговоре с журналистами.

11 апреля глава РФПИ встретился в Санкт-Петербурге со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. В тот же день с американским чиновником провел встречу президент РФ Владимир Путин. Комментируя итоги контактов, господин Уиткофф отметил, что Москва и Вашингтон продвигаются в заключении соглашения по Украине. Он отметил, что для Владимира Путина ключевым остается вопрос пяти территорий. Кирилл Дмитриев, в свою очередь, назвал встречу «крайне продуктивной».

Подробнее о переговорах по Украине — в материале «Ъ» «Все происходит с точностью до наоборот».

Анастасия Домбицкая