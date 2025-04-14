Россия и Украина проведут переговоры по вопросам безопасности в Черном море 15-16 апреля в Анкаре. Об этом сообщил CNN Turk со ссылкой на турецкое Министерство обороны. Позднее украинская сторона не подтвердила информацию о встрече, передал телеканал ТСН. При этом Дональд Трамп положительно оценил процесс российско-украинского урегулирования. По словам президента США, он практически уверен, что в итоге все будет в порядке. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не до конца разделяет уверенность главы Белого дома.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Спецпредставитель США Стив Уиткофф третий раз посетил Россию. Переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге продолжались 4,5 часа. Кремль заранее предупредил, что прорывов ждать не стоит. Так, собственно, и случилось. СМИ сообщили, что спецпосланник доложил в Белый дом, мол, самый быстрый способ добиться мира — признать суверенитет России над четырьмя областями Украины. Также обсуждали, вероятно, и возможность встречи двух президентов. Не исключалось также, что оба лидера поговорят по телефону сразу после общения Путина с Уиткоффом, но, видно, не случилось.

Позже Дональд Трамп в очередной раз использовал не совсем дипломатичный язык. Президент США заявил, что «наступает момент, когда нужно либо действовать, либо заткнуться». Однако он по-прежнему считает, что все идет хорошо, и общественность об этом скоро узнает. О том же говорят и в Москве. Правда, больше применительно к российско-американским отношениям. Что, мол, вектор правильный, но не все сразу. Может быть, так впоследствии и случится. Но пока есть стойкое ощущение, что все происходит с точностью до наоборот. Никакого мира нет и в помине. Напротив, происходит эскалация, переходящая во взаимное ожесточение.

Трамп тем временем на год продлил санкции, которые в 2021 году ввела администрация Джо Байдена в связи с «вредоносными действиями РФ за рубежом». В частности, имеется в виду вмешательство в американские выборы. Далее можно все-таки сделать определенный прогноз: скорее всего, США не то чтобы предпочтут заткнуться, это слишком грубо, но, скажем более мягко, отойдут в сторону. Оставят все как есть, сославшись на неотложные дела, пусть Европа занимается, это их дело.

РФ такой вариант по большому счету устраивает. Понятно, что ставка делается на военные победы, дабы занять весь Донбасс, а также Херсонскую и Запорожскую области. И тогда вопрос решится сам собой, можно будет согласиться на перемирие, которое продвигает Дональд Трамп. Если это произойдет относительно быстро, последний сможет отчитаться о своем большом достижении, поскольку так или иначе мир наступит.

Как бы то ни было, 47-й президент Соединенных Штатов явно не хочет принимать против России жесткие меры. Ему проще делать вид, что переговоры идут хорошо, и скоро мы все о чем-то таком «хорошем» узнаем. Попутно можно делать устрашающие заявления, дескать, он очень зол, и рука в случае чего не дрогнет. Конечно, вечно так продолжаться не может, но пока подобная формула срабатывает.

Тем не менее неуклонно приближается дата — 100 дней президентства Трампа — а достижений как не было, так и нет, зато вопросов с каждым днем все больше. И еще о чем хочется сказать: при всем уважении к господину Уиткоффу он все-таки не дипломат, и опыт больших переговоров в прямом смысле о судьбах мира у него отсутствует. Назначение непрофессионалов на ответственные посты — отличительная черта Дональда Трампа. Это объяснимо, так он борется против ненавистного истеблишмента. Все бы хорошо, но результат, как это было сказано выше, совсем неочевиден.

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Дмитрий Дризе