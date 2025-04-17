Глава РФПИ Дмитриев назвал встречу с Уиткоффом продуктивной

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал «крайне продуктивной» встречу со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, cостоявшуюся на прошлой неделе. Господин Дмитриев отметил, что многие пытаются сорвать диалог Москвы и Вашингтона, поэтому важно доносить российскую позицию напрямую.

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Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Глава РФПИ Кирилл Дмитриев

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Встреча была крайне продуктивна, как я и раньше говорил, очень много людей, структур, стран пытаются сорвать наш диалог с Соединенными Штатами, очень активно идет пропаганда против России в Соединенных Штатах на различных масс-медиа»,— сказал Кирилл Дмитриев журналистам. «Безусловно, это было сделано. Идет очень полезный диалог, он, безусловно, идет в таких очень сложных условиях постоянных атак, постоянной дезинформации, поэтому то, что идет прямой диалог, крайне важно»,— добавил он.

11 апреля глава РФПИ встретился в Санкт-Петербурге со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. В тот же день с американским чиновником провел встречу президент РФ Владимир Путин. По итогу переговоров господин Уиткофф отметил, что Москва и Вашингтон продвигаются в заключении соглашения по Украине. Он отметил, что для Владимира Путина ключевым остается вопрос пяти территорий.

Лусине Баласян