На картах марта показался январь

По итогам марта рынок кредитных карт, в отличие от других сегментов розничного кредитования, показал спад: февральский рост был полностью нивелирован, выдачи опустились до уровня января. В результате по итогам первого квартала выдачи оказались ниже и аналогичного периода прошлого года, и — более чем на 30% — четвертого квартала 2024-го. Падение числа выданных кредитных карт банки пытаются компенсировать ростом среднего чека, в том числе за счет увеличения лимитов по действующим картам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

БКИ «Объединенное кредитное бюро» (ОКБ) подвело итоги выдач кредитных карт в марте и первом квартале текущего года (есть в распоряжении “Ъ”). Согласно им, по сравнению с февралем в марте количество выдач кредитных карт сократилось на 13%, общий лимит — на 10%. В феврале, после семи месяцев снижения выдач кредиток в количественном выражении, впервые был зафиксирован рост. За месяц было оформлено 1,32 млн карт (+10,4% к январю 2025 года) с общим лимитом 160,94 млрд руб. (+11% к январю 2025 года). Однако сохранить позитивную динамику сегменту не удалось.

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Другие сегменты розничного кредитования в марте, по данным аналитического агентства Frank RG, показали пусть и слабую, но положительную динамику выдач (см. “Ъ” от 7 и 8 апреля).

В результате за весь первый квартал рынок кредитных карт показал отрицательную динамику выдач как год к году, так и к предыдущему кварталу.

Так, в первом квартале этого года было выдано 3,66 млн кредитных карт с общим лимитом 441,1 млрд руб. По сравнению с четвертым кварталом прошлого года количество выдач сократилось на 34%, общий объем лимитов — на 35%. По сравнению с первым кварталом прошлого года количество выдач кредиток сократилось на 47%, общий лимит — на 37%.

Банки, предоставившие “Ъ” данные о выдаче карточных кредитов, отмечают ее рост. Однако эти игроки увеличивали лимиты действующим клиентам. Так, в ВТБ сообщили, что марте 2025 года ВТБ зафиксировал рост выдачи кредитных карт на 20% по сравнению с февралем, а объем предоставленных лимитов увеличился на 30%. Однако в марте банк продолжил свою стандартную практику по увеличению кредитных лимитов для действующих клиентов. «Если сравнивать с первым кварталом 2024 года, объем выдач в количественном выражении остался на сопоставимом уровне — разница не превышает 3%, при этом отмечен значительный рост среднего лимита по кредитной карте — на 30%»,— отмечает руководитель группы кредитных карт банка «Санкт-Петербург» Людмила Кудряшова. Это говорит о продолжающемся смещении фокуса в сторону более платежеспособных клиентов. В первом квартале мы проводили выборочное повышение лимитов по действующим картам, добавляет она. В ОТП-банке наблюдается положительная динамика выдач в марте, к февралю 2025 года она составила +16%. «Подобные результаты достигаются в основном через оптимизацию клиентских путей в действующих каналах, а также более качественную работу с внутренней клиентской базой»,— указал директор по развитию кредитных карт ОТП-банка Сергей Ходинский. Снижение выдач в марте относительно февраля может быть вызвано ожиданием потребителей по снижению процентных ставок во втором квартале 2025 года в связи с возвратом ЦБ к контролю предельных значений стоимости кредита, полагает директор департамента разработки розничных продуктов и развития цифровых каналов Ингосстарх-банка Полина Берсенева. «В первом квартале 2025 года выдачи не изменились год к году,— говорит руководитель департамента развития трансакционных продуктов Альфа-банка Николай Волосевич.— Мы увеличиваем лимиты, в том числе по уже выданным картам». Большинство банков из числа крупнейших на запрос “Ъ” не ответили.

Слова банкиров об увеличении лимитов подтверждают и данные БКИ ОКБ.

Так, средний лимит по кредитке вырос в марте на 4%, до 126 тыс. руб., уровня августа 2024 года. «Несмотря на жесткие условия, банки выполняют запланированные своими бюджетами объемы выдачи, предлагая более крупные лимиты заемщикам с низкой долговой нагрузкой»,— отмечает директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин.

Эксперты и участники рынка ждут роста выдач кредиток во втором квартале. По словам управляющего директора рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрия Беликова, во втором квартале выдачи кредитных карт могут немного увеличиться относительно первого квартала, но останутся значительно ниже прошлогодних величин в сопоставимом периоде. «Традиционно перед майскими и летними отпусками спрос тоже увеличивается, что может поддержать выдачи, но банки будут конкурировать за качественного клиента»,— полагает начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев. «Во втором квартале мы ожидаем увеличения выдачи кредитных карт, определенным бустом должны быть как снижение ставок, так и сезонные увеличения продаж, которые происходят в апреле и июне»,— отмечает Полина Берсенева.

Ксения Дементьева, Елена Ванюшина