Ставки и надбавки против кредитов

Рост потребительского кредитования в начале 2025 года оказался символическим, свидетельствует отчетность крупных банков. При этом крупнейший игрок — Сбербанк по итогам марта показал сокращение выдачи потребкредитов, их портфеля и, по расчетам “Ъ”, доли рынка. В ближайшие месяцы оживление в сегменте кредитов наличными будет связана с перекредитованием по более низким ставкам, прогнозируют участники рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По данным отчетности Сбербанка по РСБУ, выдача потребительских кредитов в марте 2025 года оказалось самой низкой за два года, составив всего 72 млрд руб. Вместе с тем, по оценке Frank RG, объем выдачи кредитов наличными в целом по рынку после продолжительного спада в первом квартале 2025 года показал небольшой рост, достигнув в марте 237 млрд руб. (см. “Ъ” от 8 апреля). По оценке “Ъ”, доля Сбербанка в данном сегменте сократилась до 30%, хотя в 2023–2024 годах держалась в диапазоне 40–50%. При этом в сегменте ипотечных кредитов в марте 2025 года Сбербанк показал рост доли почти до 70% (объем выдачи достиг 171 млрд руб.), тогда как в предшествующие годы она оставалась вблизи 60%.

В пояснении к отчетности за март 2025 года банк отмечал, что портфель потребительских кредитов сократился за месяц на 2,4% и на 6,2% с начала года, до 3,6 трлн руб., «на фоне сохраняющихся высоких ставок в экономике».

Согласно мониторингу «Финуслуг», ставка по необеспеченным кредитам в конце минувшего месяца составляла 37,3% годовых. При этом, согласно индексу процентных ставок Frank RG, минимальная ставка по кредитам наличными находилась на отметке 24,6% годовых. За минувший месяц, по данным «Финуслуг», лишь чуть более десятка банков снижали ставки. В частности, в марте Сбербанк объявил о снижении минимальной ставки по потребкредитам на 1 п. п., до 25,9% годовых, ВТБ снизил минимальную ставку на 0,5 п. п., до 20,1% годовых. Среди банков, которые снизили ставки, Frank RG упоминает также «Мир привилегий» и «Уралсиб». Сбербанк не ответил на запрос “Ъ”.

30 процентов составила доля Сбербанка на рынке потребительского кредитования по итогам марта 2025 года, по оценкам “Ъ”.

В ВТБ и банке «Санкт-Петербург» заявили, что динамика потребительского кредитования укладывалась в общую статистику увеличения объема выдачи в первом квартале 2025 года. Руководитель группы потребительского кредитования банка «Санкт-Петербург» Андрей Афанасьев отметил, что рост объемов произошел благодаря «весеннему оживлению» спроса в марте, поскольку январь и февраль исторически не являются активными месяцами в кредитовании. По словам начальника управления потребительского кредитования ПСБ Вячеслава Шаламова, спрос на потребительские кредиты в первом квартале 2025 года оставался стабильным.

Эксперты отмечают, что слабая позитивная динамика не является свидетельством значительного улучшения положения дел в сегменте, и результаты Сбербанка подтверждают это.

По словам источника “Ъ” на банковском рынке, Сбербанку пришлось снизить активность по выдаче новых розничных кредитов из-за действия макропруденциальных лимитов. По мнению директора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егора Лопатина, такие результаты Сбербанка в январе—марте 2025 года могут быть обусловлены «реализацией стратегии банка». В частности, по его мнению, снижение объемов выданных потребительских кредитов может быть связано со стремлением банка обеспечить рост запаса капитала на фоне повышения надбавок к нормативам достаточности, а также введения антициклической надбавки.

В декабре 2022 года ЦБ установил пятилетний график постепенного повышения надбавки к нормативам достаточности капитала после введенных послаблений. С 1 февраля 2025 года ее размер установлен в 0,25% от активов, взвешенных по риску, с 1 июля она увеличивается до 0,5%. В дальнейшем предполагается достижение целевого уровня 1%. Надбавка применяется только системно значимыми банками.

На фоне сохраняющегося жесткого денежно-кредитного регулирования банки незначительно меняют риск-политику и сокращение ставок по потребкредитам происходит очень аккуратно.

Вместе с тем объемы выдачи кредитов наличными в начале 2025 года остаются в два-три раза ниже, чем в 2024 и 2023 годах, когда ежемесячные объемы составляли 400–700 млрд руб. Оценивая дальнейшие перспективы, банки ожидают восстановления сегмента не раньше второй половины 2025 года — начала 2026 года. «Мы ожидаем постепенного восстановления рынка потребительского кредитования на фоне смягчения денежно-кредитной политики и постепенного снижения стоимости фондирования для банков, но, скорее всего, этот процесс будет плавным»,— отметил Вячеслав Шаламов.

При этом банкиры указывают, что спрос на кредиты будет во многом обеспечен услугами рефинансирования. «При возможном снижении ключевой ставки активизируется отложенный спрос на кредиты во второй половине года, а также начнется рост рефинансирования: многие клиенты будут перекредитовываться с высоких ставок на более выгодные условия»,— считает Андрей Афанасьев.

Елена Ванюшина, Максим Буйлов