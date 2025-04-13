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Коммерсантъ FM
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Ставки и надбавки против кредитов

Потребительское кредитование растет с трудом

Рост потребительского кредитования в начале 2025 года оказался символическим, свидетельствует отчетность крупных банков. При этом крупнейший игрок — Сбербанк по итогам марта показал сокращение выдачи потребкредитов, их портфеля и, по расчетам “Ъ”, доли рынка. В ближайшие месяцы оживление в сегменте кредитов наличными будет связана с перекредитованием по более низким ставкам, прогнозируют участники рынка.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По данным отчетности Сбербанка по РСБУ, выдача потребительских кредитов в марте 2025 года оказалось самой низкой за два года, составив всего 72 млрд руб. Вместе с тем, по оценке Frank RG, объем выдачи кредитов наличными в целом по рынку после продолжительного спада в первом квартале 2025 года показал небольшой рост, достигнув в марте 237 млрд руб. (см. “Ъ” от 8 апреля). По оценке “Ъ”, доля Сбербанка в данном сегменте сократилась до 30%, хотя в 2023–2024 годах держалась в диапазоне 40–50%. При этом в сегменте ипотечных кредитов в марте 2025 года Сбербанк показал рост доли почти до 70% (объем выдачи достиг 171 млрд руб.), тогда как в предшествующие годы она оставалась вблизи 60%.

В пояснении к отчетности за март 2025 года банк отмечал, что портфель потребительских кредитов сократился за месяц на 2,4% и на 6,2% с начала года, до 3,6 трлн руб., «на фоне сохраняющихся высоких ставок в экономике».

Согласно мониторингу «Финуслуг», ставка по необеспеченным кредитам в конце минувшего месяца составляла 37,3% годовых. При этом, согласно индексу процентных ставок Frank RG, минимальная ставка по кредитам наличными находилась на отметке 24,6% годовых. За минувший месяц, по данным «Финуслуг», лишь чуть более десятка банков снижали ставки. В частности, в марте Сбербанк объявил о снижении минимальной ставки по потребкредитам на 1 п. п., до 25,9% годовых, ВТБ снизил минимальную ставку на 0,5 п. п., до 20,1% годовых. Среди банков, которые снизили ставки, Frank RG упоминает также «Мир привилегий» и «Уралсиб». Сбербанк не ответил на запрос “Ъ”.

30 процентов

составила доля Сбербанка на рынке потребительского кредитования по итогам марта 2025 года, по оценкам “Ъ”.

В ВТБ и банке «Санкт-Петербург» заявили, что динамика потребительского кредитования укладывалась в общую статистику увеличения объема выдачи в первом квартале 2025 года. Руководитель группы потребительского кредитования банка «Санкт-Петербург» Андрей Афанасьев отметил, что рост объемов произошел благодаря «весеннему оживлению» спроса в марте, поскольку январь и февраль исторически не являются активными месяцами в кредитовании. По словам начальника управления потребительского кредитования ПСБ Вячеслава Шаламова, спрос на потребительские кредиты в первом квартале 2025 года оставался стабильным.

Эксперты отмечают, что слабая позитивная динамика не является свидетельством значительного улучшения положения дел в сегменте, и результаты Сбербанка подтверждают это.

По словам источника “Ъ” на банковском рынке, Сбербанку пришлось снизить активность по выдаче новых розничных кредитов из-за действия макропруденциальных лимитов. По мнению директора группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егора Лопатина, такие результаты Сбербанка в январе—марте 2025 года могут быть обусловлены «реализацией стратегии банка». В частности, по его мнению, снижение объемов выданных потребительских кредитов может быть связано со стремлением банка обеспечить рост запаса капитала на фоне повышения надбавок к нормативам достаточности, а также введения антициклической надбавки.

В декабре 2022 года ЦБ установил пятилетний график постепенного повышения надбавки к нормативам достаточности капитала после введенных послаблений. С 1 февраля 2025 года ее размер установлен в 0,25% от активов, взвешенных по риску, с 1 июля она увеличивается до 0,5%. В дальнейшем предполагается достижение целевого уровня 1%. Надбавка применяется только системно значимыми банками.

На фоне сохраняющегося жесткого денежно-кредитного регулирования банки незначительно меняют риск-политику и сокращение ставок по потребкредитам происходит очень аккуратно.

Вместе с тем объемы выдачи кредитов наличными в начале 2025 года остаются в два-три раза ниже, чем в 2024 и 2023 годах, когда ежемесячные объемы составляли 400–700 млрд руб. Оценивая дальнейшие перспективы, банки ожидают восстановления сегмента не раньше второй половины 2025 года — начала 2026 года. «Мы ожидаем постепенного восстановления рынка потребительского кредитования на фоне смягчения денежно-кредитной политики и постепенного снижения стоимости фондирования для банков, но, скорее всего, этот процесс будет плавным»,— отметил Вячеслав Шаламов.

Как работает самозапрет на получение кредитов и займов

При этом банкиры указывают, что спрос на кредиты будет во многом обеспечен услугами рефинансирования. «При возможном снижении ключевой ставки активизируется отложенный спрос на кредиты во второй половине года, а также начнется рост рефинансирования: многие клиенты будут перекредитовываться с высоких ставок на более выгодные условия»,— считает Андрей Афанасьев.

Елена Ванюшина, Максим Буйлов

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