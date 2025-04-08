Кредиты обналичили рост

Объем выдачи кредитов наличными демонстрирует рост с начала 2025 года: в марте они достигли 237 млрд руб., максимума за пять месяцев. Впрочем, по сравнению с предыдущими годами активность в этом сегменте все еще слишком низкая, а объемы выдач отличаются более чем в два раза. Банкам наращивать выдачу быстрее мешают регуляторные ограничения, а потенциальных заемщиков отпугивают высокие ставки. Во втором квартале объем выдачи кредитов наличными радикально не изменится, а настоящее оживление в сегменте начнется ближе к 2026 году, полагают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По итогам марта 2025 года объем выдачи кредитов наличными составил 237 млрд руб., превысив показатель февраля на 8% и достигнув максимума с ноября прошлого года. Это следует из данных Frank RG. Восстановление сегмента продолжается третий месяц подряд. За это время объемы выдачи выросли почти на 22%. Вместе с тем они все еще заметно (на 60%) отстают от показателей марта и 2024 года, и 2023 года. По итогам первого квартала 2025 года объем выдачи составил 654 млрд руб., что более чем в два раза ниже, чем за аналогичные периоды 2024 и 2023 годов.

Слабую позитивную динамику первых месяцев этого года подтверждают и в банках. В ВТБ отмечают, что «динамика соответствует прогнозам, учитывающим уровень ставок и риск-политику регулятора». При этом рост объемов кредитования от месяца к месяцу в первом квартале «обусловлен сезонным оживлением потребительской активности», считают там.

Вместе с тем, по данным Frank RG, в начале года также увеличивался средний размер кредита (в марте он достиг 160,6 тыс. руб.), в то время как количество выданных кредитов, напротив, сокращалось, составив в марте 1,47 млн. Повышение среднего размера кредита при уменьшении общего количества выдач является результатом снижения спроса и сокращения одобрений кредитов, указывают эксперты. По словам руководителя направления экспертной аналитики «Банки.ру» Инны Солдатенковой, «на рынке сохраняется тренд на снижение уровня одобрений по необеспеченным кредитам наличными и переориентацию банков на работу с залоговыми кредитами». В ВТБ отмечают, что «макропруденциальные лимиты, надбавки к коэффициентам риска по кредитам наличными, а также рост числа заемщиков с высокой долговой нагрузкой снижают уровень одобрения заявок». По оценке маркетплейса «Банки.ру», в январе 2025 года по сравнению с прошлогодним показателем пользователями было оставлено на 74% меньше заявок на кредиты наличными, в феврале — на 80% меньше, в марте — на 76% меньше.

При этом, согласно прогнозам аналитиков, в краткосрочной перспективе ситуация на рынке кредитов наличными не будет сильно меняться. По оценке управляющего директора рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрия Беликова, «с апреля по июнь выдачи кредитов наличными будут находиться примерно на уровне марта с возможными небольшими отклонениями в большую сторону — 240–280 млрд руб. в месяц». По его словам, ставки кредитования перестали расти, «но и для такого их снижения, которое объективно повысило бы доступность заемных средств, в ближайшие месяцы нет оснований».

Банки чуть-чуть ослабляют риск-политики после их критического ужесточения в конце прошлого года, но опять же не так значимо, чтобы можно было говорить о восстановлении рынка, указывает господин Беликов. В базовом прогнозе «Банков.ру» в краткосрочной перспективе не исключается, что «отдельные игроки могут начать превентивно смягчать свой скорринг для отдельных заемщиков», отмечает Инна Солдатенкова. В том числе, если на ближайшем заседании ЦБ «поступит сигнал о возможном снижении ключевой ставки». Вместе с тем в начале марта Сбербанк снизил минимальную ставку по потребительским кредитам на 1 п. п., до 25,9% годовых. В марте же ВТБ снизил минимальные ставки по потребительским кредитам на 0,5 п. п., до 20,1% годовых.

Эксперты также отмечают, что ситуация на рынке кредитов наличными будет зависеть от макроэкономического регулирования. При этом в Т-Банке отметили, что до момента снижения ключевой ставки собираются работать «без кардинальных изменений». Но после того как ставка упадет, в банке ожидают увеличения объемов «рефинансирования клиентов». В «Эксперт РА» в базовом сценарии отмечают, что снижение ключевой ставки следует ожидать во втором полугодии 2025 года. «Может быть, уже летом или в самом начале осени»,— отмечает Юрий Беликов. При этом, по его словам, «восстановление выдач будет плавным, поскольку ставки будут снижаться медленно, а текущая повышенная долговая нагрузка граждан не оптимизируется в одночасье». В ВТБ «реального оживления спроса» ожидают не раньше 2026 года, «когда ставки по кредитам станут более доступными».

Елена Ванюшина