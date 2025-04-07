Розничное кредитование в марте 2025 года показало символический рост

Первый весенний месяц 2025 года заметно оживил ситуацию на рынке розничного кредитования. Впервые с мая 2024 года во всех сегментах — кредиты наличными, ипотека, автокредитование, POS-кредитование — был зафиксирован рост выдачи по сравнению с предшествующим месяцем.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным Frank RG, наибольший рост (почти на 23%) показал сегмент автокредитов, объем выдач которых достиг почти 103 млрд руб. Впрочем, этот результат оказался ниже прошлогоднего в два раза, но уже превысил показатель марта 2023 года на 7%. После долгого периода снижения на 1,9% увеличилась средняя сумма кредита (по сравнению с февралем 2025 года), превысив 1,22 млн руб. Как отмечают во Frank RG, такая ситуация «может быть обусловлена адаптацией участников рынка к мерам регулятора, а также ожиданием снижения ключевой ставки».

Продолжает восстанавливаться и рынок ипотечного кредитования. В марте объем выдач достиг почти 249 млрд руб., превысив значение февраля на 13,5%. Впрочем, как в годовом выражении, так и по сравнению с 2023 годом показатели отстают в два раза. В основном рынок «держится» на льготном кредитовании, где ставки составляют в разы ниже, чем при выдачи рыночных кредитов. Пока же банки лишь символически снижают ставки по собственным программам.

Несмотря на оживление POS-кредитования, прирост выдач оказался низким — всего 9,6%, а объем достиг лишь 22,4 млрд руб. Это сегмент оказался самым депрессивным в последние месяцы, снижение объемов выдачи здесь происходило в течение предыдущих семи месяцев и достигло минимума с июня 2020 года. По отношению к марту 2024 года показатель объема выдач в марте 2025 года ниже на 43,5%. Средний чек на POS-кредит вырос по сравнению с февралем 2025 года, до 36,5 тыс. руб., прибавив 5,8% по сравнению с февралем.

На рынке кредитов наличными объемы выдачи увеличились на 8% к февралю, до 236,6 млрд руб. В количестве выданных кредитов, напротив, произошло снижение на 5,2% по сравнению с февралем 2025-го, а средний объем выданного кредита вырос до 160,6 тыс. руб.

Елена Ванюшина