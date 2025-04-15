Спрос на нефть ограничили тарифами

Международное энергетическое агентство (МЭА) снизило оценку роста глобального спроса на нефть в этом году более чем на четверть: теперь предполагается, что он составит минимальные с периода пандемии 726 тыс. баррелей в сутки. За день до этого свои прогнозы впервые с января этого года ухудшили и в ОПЕК. Причина пересмотра ожиданий — новая тарифная политика США. В сочетании с анонсированным участниками ОПЕК+ увеличением добычи она уже привела к снижению мировых цен на нефть. Для РФ дальнейшее сокращение стоимости нефти станет, по всей видимости, одним из наиболее чувствительных последствий глобальной торговой войны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Решения США по торговым пошлинам посадили нефтяные цены на мель

Фото: Surapan Boonthanom / Reuters Решения США по торговым пошлинам посадили нефтяные цены на мель

Фото: Surapan Boonthanom / Reuters

МЭА понизило прогноз прироста мирового спроса на нефть в 2025 году, следует из апрельского отчета организации. Ожидается, что показатель составит 726 тыс. баррелей в сутки (б/с). Это минимальное значение с 2020 года — с начала пандемии COVID-19. Мартовский доклад предполагал куда более высокую оценку прироста — 1,03 млн б/с. Теперь же в МЭА прогнозируют, что в 2025 году мировой спрос составит 103,5 млн б/с. Накануне свой прогноз скорректировали и в ОПЕК (в организацию входят в основном экспортеры нефти, которые традиционно ждут более активного потребления, чем импортеры). Оценка картеля снижена на 150 тыс. б/с, до 1,3 млн б/с.

Пересмотр прогнозов в обоих случаях объясняется ухудшением перспектив мировой экономики на фоне начатой Дональдом Трампом торговой войны.

В МЭА подчеркивают, что оценки спроса скорректированы в сторону снижения для США, а также для Китая и других азиатских стран. Из-за стремительно меняющихся правил игры они могут быть еще не раз пересмотрены, предупреждают в агентстве. Пока же прогноз на 2026 год фиксирует дальнейшее замедление роста спроса: на фоне «хрупкой макроэкономической ситуации и увеличения доли электромобилей» он может составить 692 тыс. б/с.

Предложение нефти на глобальном рынке в 2025 году, по оценке МЭА, вырастет на 1,3 млн б/с (прошлая оценка — 1,5 млн б/с), до 104,3 млн б/с. Некоторое сокращение прогноза объясняется пересмотром оценок американских поставок — снижение бурения ожидается на фоне роста цен на сталь и оборудование (опять же из-за тарифов). Оценка добычи США сокращена на 150 тыс. б/с, до 490 тыс. б/с. Напомним, рост добычи нефти был одним из пунктов предвыборной программы нового американского президента, после избрания он неоднократно повторял, что намерен увеличить производство энергоресурсов вдвое.

Рост поставок из США будет сдерживаться и снижением цен на нефть. Они начали сокращаться после введения Дональдом Трампом пошлин в отношении 185 стран 2 апреля.

Цены ускорили падение на следующий день после принятия этого решения — тогда восемь стран—участниц ОПЕК+ договорились ускорить снятие введенных ранее ограничений на добычу (см. “Ъ” от 4 апреля). На таких новостях цена Brent опустилась ниже $59 за баррель (это минимум за последние четыре года), цена Urals 9 апреля впервые с июня 2023 года была ниже $50 за баррель. К этой неделе цены несколько восстановились — впрочем, МЭА прогнозирует их дальнейший спад.

По оценке главного экономиста «Ренессанс Капитала» Олега Кузьмина, для России снижение цен на нефть окажется одним из ключевых последствий введения американских пошлин. По его словам, комфортный для экономики РФ уровень среднегодовых цен на нефть Urals — $60 за баррель, при цене $40 ВВП сократится, отметка же в $50 представляет собой водораздел: при ней будет околонулевой рост экономики. На фоне снижения цен на нефть и других факторов (в том числе восстановления импорта и необходимости сохранения положительного сальдо текущего счета платежного баланса) в «Ренессанс Капитале» прогнозируют ослабление рубля в оставшуюся часть года.

Несмотря на то что при снижении цен на нефть ЦБ, как правило, ужесточает денежно-кредитную политику, на этот раз реализации такого сценария аналитики не ждут. По их прогнозам, ставка останется на нынешнем уровне 21% дольше, чем предполагалось ранее, впрочем, и снижаться она впоследствии будет быстрее, и к середине следующего года может составить уже 12%. Падение нефтяных цен вместе с тем повышает вероятность жесткой посадки российской экономики, отмечают в «Ренессанс Капитале».

Кристина Боровикова