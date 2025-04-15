Полпреда отрекомендовали в судьи

Комитет Совета федерации (СФ) по конституционному законодательству 15 апреля рекомендовал назначить экс-министра юстиции и действующего полпреда президента в Конституционном суде (КС) Александра Коновалова на должность судьи КС. И сенаторы, и глава КС Валерий Зорькин дружно признали, что это блестящее приобретение для суда. Также на заседании выяснилось, что господин Коновалов уже является соавтором некоторых решений КС: в частности, именно благодаря ему в нашумевшем постановлении об отсутствии срока давности для антикоррупционных исков прокуроров появилась оговорка о том, что это правило не распространяется на дела о приватизации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полномочный представитель президента России в Конституционном суде Александр Коновалов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Полномочный представитель президента России в Конституционном суде Александр Коновалов

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Заседание профильного комитета СФ прошло в теплой атмосфере и больше напоминало встречу старых друзей. Даже полпред президента в СФ Артур Муравьев слегка отвлекся и объявил, что президент представляет «кандидатуру Коновалова Александра Владимировича к назначению на должность судьи Верховного... м-м... Конституционного суда».

Председатель КС Валерий Зорькин объяснил, что Александр Коновалов являет собой чрезвычайно счастливое (прежде всего для КС, разумеется) соединение высочайших знаний в области доктрины права и практических навыков.

«И не просто знания, а большое стремление, чтобы все это было не в сторону частного, а чтобы наше общество шло так, как это предназначено и обозначено по Конституции»,— подчеркнул господин Зорькин. Он отметил, что господин Коновалов участвует не только в публичных процессах КС, но и во многих делах, где суд выносит письменное решение или ограничивается определением. Научные труды экс-министра глава КС охарактеризовал как «достижение российской науки» и заверил, что лично с ними знаком.

Председатель комитета Андрей Клишас сообщил, что регулярно оказывается с Александром Коноваловым за одним столом в КС и может лично засвидетельствовать блестящую профессиональную работу кандидата в судьи. «Сейчас каковы ваши научные интересы?» — поинтересовался сенатор.

Александр Коновалов вспомнил, что карьеру начинал в прокуратуре и за 13 лет работы там не только прошел все ступени должностной иерархии, но и окончил заочно аспирантуру, посвятив диссертацию вопросам владения в гражданском праве. А несколько лет назад он даже обнаружил в одном из решений КС почти дословное воспроизведение положений своей диссертации, чем был безмерно тронут, и теперь считает этот факт одной из самых ярких вех в своей юридической биографии. Потом господин Коновалов защитил еще и докторскую диссертацию, где было «очень много теории», и переработал ее в книгу, но теперь он считает, что пришло время претворять теорию в практику. «Я склонен думать, что наше законодательство не такое уж и плохое — после того как я пять лет помогал его апробировать в Конституционном суде»,— признался господин Коновалов.

Однако в последнее время теория гражданского права и реальная жизнь оказались в «странном и противоречивом симбиозе», взяла слово сенатор от Тувы Людмила Нарусова.

«Я имею в виду решения, в том числе КС, по поводу начавшейся деприватизации. Когда вопросы гражданско-правовые, купли-продажи, переходят в сферу уголовного права. Что вы, как теоретик, об этом думаете?» — поинтересовалась она у гостя.

Если речь идет о недавнем решении КС о нераспространении сроков давности на иски прокурора об истребовании имущества чиновников, то лично он глубоко убежден в его «теоретической безупречности», заверил сенатора Александр Коновалов. С точки зрения юриста, иски прокурора — это точно не гражданско-правовой институт, а потому нельзя на них распространять сроки давности, применяемые в гражданском праве. То, что они рассматриваются в гражданском производстве, это, скорее, от отсутствия другого порядка, пояснил полпред президента: «Другое дело, что, наверное, надо как-то ограничивать порядок предъявления этих требований».

Тут Валерий Зорькин счел необходимым уточнить, что именно благодаря правовой позиции, которую занял господин Коновалов, КС в своем решении прямо зафиксировал «маленькую заметку» о том, что его выводы относительно коррупции не распространяются автоматически на споры о приватизации. А Андрей Клишас напомнил, что в бытность министром юстиции Александр Коновалов немало сделал для того, чтобы «разгрести» долг, который законодатели накопили в части исполнения решений КС: отчасти проблема остается, но масштабы уже несопоставимы, отметил сенатор.

«Это уникальная личность, блестящий юрист, придраться не к чему, даже если очень хочется»,— подытожил общий настрой коллег еще один бывший министр юстиции РФ, сенатор от Чувашии Николай Федоров. «Побольше бы таких судей в РФ на всех уровнях, и тогда легче жилось бы человеку с душой юриста,— мечтательно произнес он и признался: — Просто душа поет, извините за эмоциональность!»

Анастасия Корня