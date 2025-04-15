Коновалов Александр Владимирович

Родился 9 июня 1968 года в Ленинграде. В 1986–1988 годах служил в армии, в 1992-м окончил юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета по специальности «правоведение».

С 1992 по 1994 год — помощник прокурора, следователь прокуратуры Выборгского района Санкт-Петербурга. В 1994–1997 годах — прокурор отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности прокуратуры Санкт-Петербурга. В 1997 году стал зампрокурора Московского района Санкт-Петербурга, в 1998-м — прокурором этого района. С 2001 по 2005 год — заместитель, затем первый зампрокурора Санкт-Петербурга.

В феврале 2005 года назначен прокурором Республики Башкортостан, в ноябре того же года стал полпредом президента в Приволжском федеральном округе.

В 2008–2020 годах — министр юстиции РФ. Одновременно с 2008 года — спецпредставитель президента по взаимодействию с Евросоюзом в области свободы, безопасности и правосудия. До 2020-го был членом Совбеза РФ.

В 2020 году назначен полпредом президента в Конституционном суде РФ. В мае 2023 года включен в санкционный список США.

Доктор юридических наук, тема диссертации — «Принципы гражданского права: методологические и практические аспекты исследования». Автор 20 статей, трех монографий на тему права.

Действительный государственный советник 1-го класса юстиции РФ. Награжден орденами Почета и «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Кандидат в мастера спорта по академической гребле.

Женат, трое детей.