Инициативу сочли излишней

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности не поддержала разработанную во исполнение постановления Конституционного суда (КС) инициативу депутатов Госдумы от ЛДПР о расширении перечня оснований для пересмотра гражданских дел. Зато Белый дом подготовил собственный законопроект на эту тему, предусматривающий возможность пересмотра не только гражданских, но также арбитражных и административных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Вакулин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Вакулин, Коммерсантъ

Проект отрицательного отзыва на депутатский законопроект, предполагающий расширение перечня оснований для пересмотра гражданских дел, комиссия правительства по законопроектной деятельности утвердила на заседании 14 апреля. Документ, внесенный в Госдуму группой парламентариев от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким, был разработан во исполнение постановления КС, говорится в пояснительной записке к проекту.

Напомним, что 16 января КС обязал суды учитывать существенные обстоятельства, даже если они установлены не приговором, а другими процессуальными документами, такими как определение суда о прекращении уголовного дела либо отказ следователя в его возбуждении (см. “Ъ” от 17 января). Либерал-демократы среагировали очень оперативно и уже 21 января внесли в Думу проект поправок к Гражданскому кодексу (ГК), обязывающих суды при рассмотрении гражданских дел учитывать обстоятельства, которые «касаются преступных посягательств» и были установлены в процедурах уголовного судопроизводства. Речь в данном случае идет о возможности судебной защиты в интересах граждан, поэтому инициатива была оперативно разработана и направлена в правительство, объяснил “Ъ” ее соавтор Ярослав Нилов.

Однако правкомиссия раскритиковала предложения депутатов. В проекте отзыва отмечается, что законопроект относит к вновь открывшимся обстоятельствам любые преступные посягательства, в том числе не затрагивающие предмет спора, а это не совсем то, что имел в виду КС. «Не является оправданным» отсутствие предложений по аналогичной правовой регламентации в других процессуальных кодексах, поскольку однородные по своей правовой природе отношения должны регулироваться одинаково. Ну и, наконец, депутаты предлагают отсчитывать срок подачи заявления о пересмотре судебных постановлений по вновь открывшимся обстоятельствам со дня вступления в законную силу постановления об отказе в возбуждении уголовного дела или о его прекращении, в то время как для подобных решений срок вступления в силу просто не предусмотрен, подчеркивает комиссия. «Правительство РФ не поддерживает законопроект в данной редакции»,— говорится в проекте отзыва.

Между тем ранее Минюст сообщал, что уже разработал два законопроекта, расширяющих перечень оснований для пересмотра судебных решений по вновь открывшимся обстоятельствам. Новые нормы предлагается закрепить не только в ГК, но также в Арбитражном процессуальном кодексе и Кодексе административного судопроизводства. Как следует из материалов, размещенных на правительственном портале раскрытия информации, проекты уже прошли антикоррупционную экспертизу и отправлены на согласование в заинтересованные ведомства.

Согласно закону о КС, за приведение законодательства в соответствие с решениями суда отвечает правительство, а де-факто этим занимается Минюст. Но право вносить соответствующие законопроекты есть и у других субъектов законодательной инициативы, включая депутатов, напоминает политолог Павел Склянчук. Поэтому, по его словам, оппозиционные партии нередко используют авторитет КС для усиления собственного политического позиционирования, тем более что у проекта, подготовленного во исполнение решения КС, теоретически больше шансов быть принятым. Впрочем, скорость подготовки инициатив сказывается на качестве, что подтверждает и отрицательный отзыв правкомиссии, добавляет эксперт.

Отметим, что далеко не каждое решение КС становится источником вдохновения для депутатов. Согласно последнему отчету, опубликованному секретариатом КС, по состоянию на 1 апреля 2024 года реализации все еще подлежали 44 постановления КС, причем 10 из них были вынесены до 2019 года.

Анастасия Корня, Ксения Веретенникова