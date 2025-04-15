Лидер фракции «Новые люди» в свердловском заксобрании Агаджанян сменил фамилию

Руководитель фракции партии «Новые люди» (НЛ) в заксобрании Свердловской области Рант Агаджанян поменял фамилию. Информацию об этом депутат подтвердил в разговоре с «Ъ-Урал». «Сменил фамилию на Краев, теперь я Краев Рант Кароевич, сейчас занимаюсь хлопотами по замене паспорта и всех соответствующих документов. С выборами губернатора это не связно, есть личные причины, очень приятные, скоро о них расскажу»,— отметил политик.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рант Агаджанян (Краев)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Рант Агаджанян (Краев)

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ранту Агаджаняну (Краеву) 29 лет. Он уроженец Инжавинского района (Тамбовская область), в 2019 году окончил Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова по специальности «Инновационный менеджмент»: бакалавриат и магистратуру. С 2018 года работал в департаменте складской логистики Faberlic, в 2020 году получил должность директора Школы новой политики отдела регионального развития программы «Капитаны». В 2020-2021 годах руководил региональным отделением НЛ в Свердловской области, в 2021 году был избран депутатом заксобрания региона. В областном парламенте входит в комитет по социальной политике и руководит фракцией НЛ, в которой входят два депутатам: Владимир Загайнов и сам господин Агаджанян (Краев).

Ранее, 14 апреля, лидер партии, руководитель фракции НЛ в Госдуме Алексей Нечаев провел в Екатеринбурге переговоры об участии кандидата от объединения в досрочных выборах губернатора Свердловской области, которые пройдут в сентябре. По данным «Ъ-Урал», НЛ намерены выдвинуть Ранта Агаджанян (Краева). Господин Начаев согласовал его кандидатуру с полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артемом Жогой и врио губернатора Денисом Паслером.

Пост губернатора Свердловской области стал вакантным 26 марта после отставки Евгения Куйвашева, который проработал в должности более 12 лет. Врио главы региона был назначен Денис Паслер, который в 2012-2016 годах возглавлял свердловское правительство, с 2019 года — Оренбургскую область. В начале апреля господин Паслер провел совещание по подготовке к единому дню голосования, в ходе которого подчеркнул, что досрочные выборы губернатора Свердловской области «должны пройти открыто, абсолютно легитимно и безопасно».

Подробнее о поездке Алексея Нечаева в Екатеринбург и переговорах о кандидате от НЛ — в материале «Ъ-Урал» «Партийная дегустация».

Василий Алексеев