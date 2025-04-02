Денис Паслер провел совещание по подготовке к выборам в Свердловской области

Врио губернатора Свердловской области Денис Паслер провел установочное совещание по подготовке к единому дню голосования в регионе, сообщил он в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера Фото: telegram-канал врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера

В этом году на Среднем Урале пройдут три избирательные кампании: досрочные выборы губернатора Свердловской области, выборы депутатов думы Махневского муниципального образования и довыборы депутатов думы Нижнетуринского городского округа. «Выборы должны пройти открыто, абсолютно легитимно и безопасно»,— подчеркнул господин Паслер.

Напомним, вечером в среду, 26 марта, президент Владимир Путин предложил губернатору Оренбургской области Денису Паслеру стать врио губернатора Свердловской области. Действующий на тот момент глава региона Евгений Куйвашев, который проработал на руководящем посту 12 лет, оставил должность по собственному желанию. Досрочные выборы губернатора региона запланированы на сентябрь.

Ирина Пичурина