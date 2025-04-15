Партийная дегустация

По данным «Ъ-Урал», партия «Новые люди» (НЛ) намерена выдвинуть на пост губернатора Свердловской области (выборы пройдут в сентябре) депутата областного заксобрания Ранта Агаджаняна. Переговоры об этом провел председатель партии Алексей Нечаев, посетив Екатеринбург в понедельник, 14 апреля. Чем еще занимался высокопоставленный партфункционер — в материале «Ъ-Урал».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководитель фракции партии "Новые люди" в Госдуме Алексей Нечаев (в центре) и руководитель Свердловского регионального отделения партии "Новые люди", депутат заксобрания Рант Агаджанян (второй слева) во время дегустации продукции уральских фермеров

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Руководитель фракции партии "Новые люди" в Госдуме Алексей Нечаев (в центре) и руководитель Свердловского регионального отделения партии "Новые люди", депутат заксобрания Рант Агаджанян (второй слева) во время дегустации продукции уральских фермеров

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Лидер партии «Новые люди», руководитель фракции НЛ в Госдуме Алексей Нечаев начал визит в Екатеринбург с дегустации еды фермеров, которую партийцы устроили напротив резиденции губернатора Свердловской области. Во время проб меда, шоколада, мяса и сыра господин Нечаев пританцовывал, а депутаты областного заксобрания от партии Рант Агаджанян и Владимир Загайнов помогали подбирать лучшие образцы для лидера НЛ.

«Здесь находится 10 фермерских хозяйств, которые производят продукцию в Свердловской области. Я прошел, все попробовал. Сложно дегустировать рыбу после шоколада, но мы справились»,— подчеркнул Алексей Нечаев.

Среди представленных продуктов лидер НЛ наиболее оценил «Рефтинскую форель». «Работают по принципу "выловили, и в тот же день она в магазине и на столе". Крупнейшее хозяйство в регионе, продают практически по всему Уралу»,— пояснил господин Нечаев.

По словам Алексея Нечаева, уральские производители много лет считали свои товары «периферией» мировой продукции. «Сегодня Россия один из мировых цивилизационных центров, все у нас с идеями, с продуктами и в одежде в порядке. Не нужно возвращение западных компаний, которые финансировали Вооруженные силы Украины и демонстративно ушли из России, мы их совсем не ждем. Если есть еще какие-то вопросы, готов ответить»,— обратился он к журналистам.

На вопрос корреспондента «Ъ-Урал» о перспективе участия НЛ в сентябрьских выборах губернатора Свердловской области и о потенциальном кандидате, который бы мог заручиться поддержкой лидера партии, господин Начаев отметил, что такие вопросы «не решаются на выставках». «Сегодня у нас пройдет собрание актива, и будем это обсуждать»,— сказал он.

Пост губернатора Свердловской области стал вакантным 26 марта после отставки Евгения Куйвашева, который проработал в должности более 12 лет. Врио главы региона назначен Денис Паслер, который в 2012-2016 годах возглавлял свердловское правительство, с 2019 года — Оренбургскую область. В начале апреля господин Паслер провел совещание по подготовке к единому дню голосования, в ходе которого подчеркнул, что досрочные выборы губернатора Свердловской области «должны пройти открыто, абсолютно легитимно и безопасно».

Завершив дегустацию, Алексей Нечаев отправился на встречу с полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артемом Жогой для обсуждения избирательной кампании 2025 года. По данным полпредства, господин Жога отметил, что НЛ открыли региональные отделения во всех шести субъектах округа и подчеркнул, что партия зарекомендовала себя как «активный участник социально-экономических преобразований». Полпред заверил, что открыт для совместной работы в рамках проектов по поддержке военнослужащих и членов их семей, по адаптации и социализации ветеранов специальной военной операции (СВО).

Артем Жога напомнил, что в 2025 году в регионах УрФО пройдут 538 избирательных кампаний, включая выборы губернатора Свердловской области.

«Важно провести их на высоком организационном уровне, обеспечить честность и прозрачность избирательного процесса»,— отметил полпред.

По данным источника «Ъ-Урал», на закрытой части совещания Алексей Нечаев обсудил возможное участие кандидата от НЛ на губернаторских выборах. Завершив беседу, господа Жога и Нечаев отправились к врио главы региона Денису Паслеру, с которым продолжили разговор по теме. По словам нескольких собеседников «Ъ-Урал», по итогам обсуждений стороны утвердили в качестве кандидата от партии «Новые люди» Ранта Агаджаняна.

Ранту Агаджаняну 29 лет. Он уроженец Инжавинского района (Тамбовская область), в 2019 году окончил Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова по специальности «Инновационный менеджмент»: бакалавриат и магистратуру. С 2018 года работал в департаменте складской логистики Faberlic, в 2020 году получил должность директора Школы новой политики отдела регионального развития программы «Капитаны». В 2020-2021 годах руководил региональным отделением НЛ в Свердловской области, в 2021 году был избран депутатом заксобрания региона. В областном парламенте входит в комитет по социальной политике.

НЛ приложат усилия для вхождения их кандидата в тройку лидеров по итогам выборов губернатора Свердловской области, считает политолог Константин Калачев. Он напомнил, что в результате голосования в 2022 году кандидат на пост главы региона от партии Александр Демин (набрал 6,47%) уступил представителям от «Единой России» Евгению Куйвашеву (65,78%), от КПРФ Александру Ивачеву (12,9%) и от «Справедливой России — Патриоты — За правду» Андрею Кузнецову (9,15%).

«Область является хорошей площадкой для НЛ в силу либеральных, свободолюбивых традиций и большой численности городского населения. Первый заход получился неудачным, но амбиции растут и в партии хотели бы взять реванш»,— отметил эксперт, добавив, что избирательная кампания НЛ станет «разогревом» их электората перед выборами депутатов регионального заксобрания и Госдумы в 2026 году.

Руководитель экспертного клуба Свердловской области Анатолий Гагарин согласился, что участие кандидата от НЛ станет «хорошим началом будущей кампании» перед выборами депутатов Госдумы, однако усомнился, что представитель партии сможет войти в тройку лидеров по итогам голосования за претендентов на пост губернатора. «За второе место будут биться ЛДПР и КПРФ. Сумеют ли между ними вклиниться НЛ, вопрос открытый, пока видно четвертое место, хотя "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" будут сопротивляться, им надо выживать, и выборы губернатора — это хороший шанс»,— подчеркнул он.

Эксперт добавил, что на результатах голосования может негативно сказаться «небольшое электоральное ядро» НЛ. «Они смогут показать прирост, если выйдут за пределы рамок, которые сами себе очертили. С другой стороны электорат может не понять, куда делся лавандовый раф, и почему предлагают одеть спецовку и пойти крутить гайки. На этом они могут потерять базовый электорат»,— пояснил господин Гагарин.

Василий Алексеев