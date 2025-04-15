Бессент: США допускает разрыв торговых отношений с КНР

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Соединенные штаты не рассматривают разрыв в торговых отношениях Пекина и Вашингтона как единственно возможный, но допускает такое развитие событий. Об этом господин Бессент рассказал Bloomberg TV.

По его словам, размер пошлин на товары из Китая, который есть сейчас, не воспринимается как желанный. «Пошлины в отношении Китая велики, это не шутка. Думаю, никто не считает, что это устойчиво, и хочет, чтобы они остались»,— добавил он.

10 апреля США подняли пошлины на все китайские товары с 125% до 145%. Китай в ответ повысил пошлины на американские товары с 84% до 125%. После, по информации Reuters, Китай призвал другие страны совместно бороться с пошлинами Трампа.

Ранее директор по исследованиям компании Dragonomics, изучающей экономику КНР, Артур Кребер назвал три причины, по которым США проиграет в торговой войне с КНР.

О развитии ситуации — в публикации «Ъ FM» «Пошли на исключение».