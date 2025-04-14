Al Masirah: США нанесли 15 авиаударов по северо-востоку Йемена

Истребители США нанесли 15 авиаударов по провинции Мариб на северо-востоке Йемена, сообщает телеканал Al Masirah. Атаки затронули округа Рагван и Мадхал. Сведения о жертвах и разрушениях не приводятся.

Прошедшей ночью Al Masirah писал о пяти американских авиаударах по Йемену. Три из них пришлись по керамическому заводу в провинции Сана, два — по району Эль-Ятма в провинции Эль-Джауф.

С 15 марта США начали наносить авиаудары по движению «Ансар Аллах». Американский президент Дональд Трамп назвал их целью восстановление судоходства в Красном море и Аденском заливе. Йеменские хуситы регулярно наносят ответные удары. В пятницу, 11 апреля, они атаковали американский авианосец Harry Truman в Красном море.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Йемен готовят к “освободительной битве”».