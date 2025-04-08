Йемен готовят к «освободительной битве»

США усилят военное давление на хуситское движение «Ансар Аллах» в Йемене. Такое обещание глава Пентагона Пит Хегсет дал во время визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Белый дом. Шеф военного ведомства подчеркнул: ситуация для хуситов «станет еще хуже». По словам источников телеканала CNN, Вашингтон и его ближневосточные союзники готовятся к сухопутной операции против движения «Ансар Аллах», чтобы выбить его из стратегически значимых населенных пунктов и лишить возможности атаковать международное судоходство. Центральные власти Йемена прогнозируют скорый перелом в «освободительной битве» против хуситов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр обороны США Пит Хегсет (справа) на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху

Фото: Kevin Mohatt / Reuters Министр обороны США Пит Хегсет (справа) на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху

Фото: Kevin Mohatt / Reuters

Заявление о готовности нарастить военное давление на «Ансар Аллах» Пит Хегсет сделал в Овальном кабинете, когда там 7 апреля проходила встреча лидеров США и Израиля. «Для хуситов это были тяжелые три недели (с того момента, как 15 марта стартовала кампания США по бомбардировкам северных районов Йемена.— “Ъ”), и все станет еще хуже,— пояснил глава Пентагона.— Будь то подземные сооружения, производство оружия, бункеры, войска на открытой местности, средства противовоздушной обороны — мы не собираемся сдаваться и будем становиться все более безжалостными до тех пор, пока хуситы не объявят, что прекращают стрелять по нашим кораблям».

Президентский руководящий совет Йемена — исполнительный орган международно признанных властей — выразил уверенность, что скоро хуситов ждет крах.

В серии твитов по случаю третьей годовщины создания совета его председатель Рашад аль-Алими заявил: «Мы призываем к солидарности и твердой поддержке освободительной битвы, решающий час которой, с Божьей помощью, приближается». «Мы в очередной раз подтверждаем свое обещание нашему великому йеменскому народу: восстановить узурпированные госинституты и положить конец страданиям, вызванным хуситской террористической войной, подпитываемой иранским режимом»,— добавил он.

На нынешней неделе американский телеканал CNN со ссылкой на источники в регионе сообщил, что США прорабатывают наземную операцию в Йемене, поскольку лишь наступление на земле может вытеснить хуситов из йеменской столицы Сана и важного порта Ходейда. Хуситов, контролирующих северные районы страны, будут теснить по двум направлениям — с юга и востока. В оперативную зону будет включена также прибрежная часть Йемена, утверждает CNN. Собеседники канала не уточняют, какие силы будут вести операцию «на земле», однако указывают, что она будет иметь военно-морское прикрытие США и Саудовской Аравии.

С начала 2000-х годов на территории Йемена дислоцирована ограниченная группа американских военных, консультирующих войска центрального правительства. Не исключено, что эта небольшая миссия будет задействована для логистической и разведывательной поддержки местных сил, которые и будут вести наступление на «Ансар Аллах», предполагает CNN.

В ночь на 8 апреля США совершили самые мощные бомбардировки Йемена с начала операции.

По районам, контролируемым хуситами, было нанесено почти 30 ударов. В них были задействованы американские бомбардировщики B-2 Spirit, базирующиеся на острове Диего-Гарсия в Индийском океане. Как пояснил изданию Al-Monitor один из американских военных чиновников, подобные удары уже начали влиять на стратегию хуситов, не уточнив, впрочем, какие именно изменения видны на данном этапе.

В ходе встречи с господином Нетаньяху в Белом доме президент США Дональд Трамп подчеркнул, что военная кампания против хуситов в Йемене является «очень успешной в военном отношении». «Мы действительно нанесли им ущерб»,— отметил он, добавив, что бомбардировки совершаются каждую ночь и что они успели ослабить командное звено движения «Ансар Аллах».

Хуситы, впрочем, показывают, что не намерены пасовать перед своими противниками. Так, 7 апреля официальный представитель движения Яхья Сариа сообщил, что хуситам удалось выпустить серию крылатых ракет и беспилотников в сторону двух американских эсминцев, дислоцированных в акватории Красного моря.

Наращивание ударов по хуситам является важной частью американского давления на Иран. Как заявил господин Хегсет, Тегерану «ясно дали понять», что он не должен «продолжать поддержку» группировки.

По данным британского издания The Telegraph, Исламская Республика уже приняла решение вывести из Йемена своих военных советников, консультировавших «Ансар Аллах», и сократить помощь военизированному движению.

Похоже, поддержку хуситы постепенно теряют и в других ближневосточных странах, с которыми у них укрепились связи на фоне войны в секторе Газа. В начале апреля источник Al-Araby Al-Jadeed в Багдаде заявил, что правительство Ирака ограничило деятельность багдадского офиса движения «Ансар Аллах». «Теперь, в свете текущих региональных проблем и надвигающейся угрозы эскалации между США и Ираном, иракское правительство считает, что присутствие группировки в Багдаде является политическим бременем»,— заявил собеседник издания, дав понять, что решение Ирака стало реакцией на «международное давление».

Нил Кербелов