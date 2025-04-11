Хуситы заявили о новом ударе по авианосцу США в Красном море

Представитель вооруженных сил хуситов из движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил об ударе по американскому авианосцу Harry Truman в Красном море. Он уточнил, что атаковали авианосец с помощью нескольких крылатых ракет и беспилотников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yara Nardi / Reuters Фото: Yara Nardi / Reuters

«Ракеты, БПЛА и военно-морские силы продолжают наносить удары по вражеским военным кораблям в северной части Красного моря»,— говорится в сообщении представителя хуситов в Telegram-канале.

В понедельник, 7 апреля, хуситы атаковали два американских эсминца в Красном море. Как пояснил господин Сариа, удар был нанесен в ответ на «продолжающуюся агрессию США» против Йемена, а также «преступления против населения» страны.

С 15 марта США начали наносить авиаудары по движению «Ансар Аллах». Американский президент Дональд Трамп назвал их целью восстановление судоходства в Красном море и Аденском заливе. 31 марта господин Трамп заявил, что удары по Йемену продолжатся до тех пор, пока мятежники не перестанут представлять угрозу.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Йемен готовят к “освободительной битве”».