Суд вошел в военное положение

Бывший президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в понедельник, 14 апреля, предстал перед судом по обвинению в организации мятежа за введение им военного положения в конце 2024 года. Процесс начался вскоре после утверждения Конституционным судом правомерности ранее вынесенного господину Юну импичмента. Если вина экс-лидера Южной Кореи будет доказана, ему грозит пожизненное заключение. Суд над бывшим президентом сказался и на его однопартийцах — опросы общественного мнения показывают серьезный перевес на предстоящих в июне выборах в пользу кандидата от оппозиционной Демократической партии («Тобуро»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kim Hong-Ji / Reuters Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

До того как оказаться на скамье подсудимых, Юн Сок Ёль сам отправил на нее двух бывших своих предшественников. До прихода на пост президента он был прокурором. Именно он вел расследование коррупционных скандалов с участием президентов Ли Мён Бака и Пак Кын Хе, оба политика получили существенные тюремные сроки. При этом госпоже Пак сначала вынесли импичмент. Но, в отличие от своего предшественника, ей удалось выйти из тюрьмы раньше срока благодаря помилованию.

В случае с господином Юном обвинения гораздо серьезнее. Он подозревается в организации мятежа за введение военного положения в Южной Корее 3 декабря 2024 года.

Если его вину докажут, политику будет грозить пожизненное заключение или даже смертная казнь (хотя, вынося такой приговор, в республике не приводят его в исполнение после введения моратория в 1998 году).

Действия господина Юна в декабре прошлого года обернулись для Южной Кореи настоящим хаосом: за шесть часов, что продлилось введенное им военное положение, жители страны успели увидеть попытки военных штурмом проникнуть в здание Национальной ассамблеи, чтобы помешать процедуре голосования по отмене решения президента, а затем и отмену военного положения самим главой государства.

Свои действия Юн Сок Ёль, напомним, обосновал попыткой пресечь антигосударственную деятельность оппозиционной Демократической партии («Тобуро»), которая имеет большинство в однопалатном парламенте страны. Господин Юн утверждал, что партия целенаправленно пыталась сместить членов его кабинета.

Введение военного положения не прошло для президента просто так. Вскоре парламент вынес ему импичмент, а сам политик был отправлен под арест. Из тюрьмы господин Юн вышел 8 марта, его освобождение было связано с допущенными прокуратурой процессуальными ошибками. Но обвинение в мятеже осталось в силе. А 4 апреля Конституционный суд утвердил правомерность импичмента, вследствие чего бывший президент потерял свою неприкосновенность. Иммунитет не распространялся на обвинение в мятеже, который классифицируется как госизмена, а его утрата потенциально открыла путь и для других обвинений, в том числе о возможном злоупотреблении полномочиями.

В суде господин Юн не стал оправдываться за совершенные им поступки. В своей сорокаминутной речи бывший лидер Южной Кореи отверг каждый пункт обвинения.

Он утверждал, что объявленное им военное положение нельзя классифицировать как мятеж, поскольку он согласился его отменить после решения Национальной ассамблеи, и отрицал, что отдавал приказ военным штурмовать здание парламента. Сам процесс проходил в полузакрытом режиме: СМИ было запрещено осуществлять любые виды съемки.

Несмотря на то что у господина Юна по-прежнему остается немало сторонников (правоохранителям даже приходилось усиливать безопасность в Сеуле после освобождения экс-президента из тюрьмы и на фоне рассмотрения решения об импичменте Конституционным судом), решение о военном положении отвернуло от пропрезидентской партии «Сила народа» часть умеренных консерваторов. Так, если в начале марта, по данным Realmeter, за приход к власти оппозиции выступали 50% опрошенных, тогда как 44% хотели сохранить власть «Силы народа», то уже к началу апреля соотношение изменилось на 57% против 37%.

Внеочередные президентские выборы в стране были назначены на 3 июня, регистрация кандидатов началась 4 апреля и продлится до 11 мая. После этого в Южной Корее стартует агитационный период. Результаты последнего опроса Realmeter, опубликованные 14 апреля, сулят почти безоговорочную победу кандидату от «Демократической партии» Ли Чжэ Мёну. На днях он отказался от должности председателя партии для участия в гонке и сейчас пользуется поддержкой почти 49% избирателей.

Его ближайший соперник от «Силы народа», министр занятости и труда Ким Мун Су, набирает почти 11% поддержки, что на 5,5% меньше, чем неделей ранее. Третьим в рейтингах идет исполняющий обязанности президента Хан Док Су с 8,6% голосов поддержки. Он пока не выдвигал свою кандидатуру на выборах президента и даже давал понять, что не рвется вступать в гонку за высший пост. Однако считается, что именно на него может сделать ставку «Сила народа». Поэтому его имя и включено во все опросы.

Несмотря на то что победа господина Ли от «Демократической партии» кажется делом решенным, его участие в президентской гонке находится под вопросом.

Главный оппозиционер проходит обвиняемым по ряду уголовных дел. Ему вменяют в вину коррупцию, лжесвидетельство и злоупотребление властью. В ноябре 2024 года он был приговорен к условному заключению, но выиграл в апелляционном суде. Пока политик имеет право баллотироваться в президенты, но в случае признания его виновным по одному из эпизодов может его лишиться.

Вероника Вишнякова