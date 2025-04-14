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Коммерсантъ FM
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Суд вошел в военное положение

В Южной Корее начался процесс по делу экс-президента

Бывший президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в понедельник, 14 апреля, предстал перед судом по обвинению в организации мятежа за введение им военного положения в конце 2024 года. Процесс начался вскоре после утверждения Конституционным судом правомерности ранее вынесенного господину Юну импичмента. Если вина экс-лидера Южной Кореи будет доказана, ему грозит пожизненное заключение. Суд над бывшим президентом сказался и на его однопартийцах — опросы общественного мнения показывают серьезный перевес на предстоящих в июне выборах в пользу кандидата от оппозиционной Демократической партии («Тобуро»).

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

До того как оказаться на скамье подсудимых, Юн Сок Ёль сам отправил на нее двух бывших своих предшественников. До прихода на пост президента он был прокурором. Именно он вел расследование коррупционных скандалов с участием президентов Ли Мён Бака и Пак Кын Хе, оба политика получили существенные тюремные сроки. При этом госпоже Пак сначала вынесли импичмент. Но, в отличие от своего предшественника, ей удалось выйти из тюрьмы раньше срока благодаря помилованию.

В случае с господином Юном обвинения гораздо серьезнее. Он подозревается в организации мятежа за введение военного положения в Южной Корее 3 декабря 2024 года.

Если его вину докажут, политику будет грозить пожизненное заключение или даже смертная казнь (хотя, вынося такой приговор, в республике не приводят его в исполнение после введения моратория в 1998 году).

Действия господина Юна в декабре прошлого года обернулись для Южной Кореи настоящим хаосом: за шесть часов, что продлилось введенное им военное положение, жители страны успели увидеть попытки военных штурмом проникнуть в здание Национальной ассамблеи, чтобы помешать процедуре голосования по отмене решения президента, а затем и отмену военного положения самим главой государства.

Свои действия Юн Сок Ёль, напомним, обосновал попыткой пресечь антигосударственную деятельность оппозиционной Демократической партии («Тобуро»), которая имеет большинство в однопалатном парламенте страны. Господин Юн утверждал, что партия целенаправленно пыталась сместить членов его кабинета.

Введение военного положения не прошло для президента просто так. Вскоре парламент вынес ему импичмент, а сам политик был отправлен под арест. Из тюрьмы господин Юн вышел 8 марта, его освобождение было связано с допущенными прокуратурой процессуальными ошибками. Но обвинение в мятеже осталось в силе. А 4 апреля Конституционный суд утвердил правомерность импичмента, вследствие чего бывший президент потерял свою неприкосновенность. Иммунитет не распространялся на обвинение в мятеже, который классифицируется как госизмена, а его утрата потенциально открыла путь и для других обвинений, в том числе о возможном злоупотреблении полномочиями.

В суде господин Юн не стал оправдываться за совершенные им поступки. В своей сорокаминутной речи бывший лидер Южной Кореи отверг каждый пункт обвинения.

Он утверждал, что объявленное им военное положение нельзя классифицировать как мятеж, поскольку он согласился его отменить после решения Национальной ассамблеи, и отрицал, что отдавал приказ военным штурмовать здание парламента. Сам процесс проходил в полузакрытом режиме: СМИ было запрещено осуществлять любые виды съемки.

Несмотря на то что у господина Юна по-прежнему остается немало сторонников (правоохранителям даже приходилось усиливать безопасность в Сеуле после освобождения экс-президента из тюрьмы и на фоне рассмотрения решения об импичменте Конституционным судом), решение о военном положении отвернуло от пропрезидентской партии «Сила народа» часть умеренных консерваторов. Так, если в начале марта, по данным Realmeter, за приход к власти оппозиции выступали 50% опрошенных, тогда как 44% хотели сохранить власть «Силы народа», то уже к началу апреля соотношение изменилось на 57% против 37%.

Как арестовывали и освобождали президента

Внеочередные президентские выборы в стране были назначены на 3 июня, регистрация кандидатов началась 4 апреля и продлится до 11 мая. После этого в Южной Корее стартует агитационный период. Результаты последнего опроса Realmeter, опубликованные 14 апреля, сулят почти безоговорочную победу кандидату от «Демократической партии» Ли Чжэ Мёну. На днях он отказался от должности председателя партии для участия в гонке и сейчас пользуется поддержкой почти 49% избирателей.

Его ближайший соперник от «Силы народа», министр занятости и труда Ким Мун Су, набирает почти 11% поддержки, что на 5,5% меньше, чем неделей ранее. Третьим в рейтингах идет исполняющий обязанности президента Хан Док Су с 8,6% голосов поддержки. Он пока не выдвигал свою кандидатуру на выборах президента и даже давал понять, что не рвется вступать в гонку за высший пост. Однако считается, что именно на него может сделать ставку «Сила народа». Поэтому его имя и включено во все опросы.

Несмотря на то что победа господина Ли от «Демократической партии» кажется делом решенным, его участие в президентской гонке находится под вопросом.

Главный оппозиционер проходит обвиняемым по ряду уголовных дел. Ему вменяют в вину коррупцию, лжесвидетельство и злоупотребление властью. В ноябре 2024 года он был приговорен к условному заключению, но выиграл в апелляционном суде. Пока политик имеет право баллотироваться в президенты, но в случае признания его виновным по одному из эпизодов может его лишиться.

Вероника Вишнякова

Фотогалерея

Президенты трудной судьбы

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Первый президент Южной Кореи &lt;B>Ли Сын Ман&lt;/B> (1948–1960) возглавлял страну три срока подряд. После очередных выборов в 1960 году в стране вспыхнули беспорядки, вводилось военное положение. В результате парламент принял резолюцию об отставке президента, Ли Сын Ман бежал на Гавайи

Первый президент Южной Кореи Ли Сын Ман (1948–1960) возглавлял страну три срока подряд. После очередных выборов в 1960 году в стране вспыхнули беспорядки, вводилось военное положение. В результате парламент принял резолюцию об отставке президента, Ли Сын Ман бежал на Гавайи

Фото: George Sweers / AP

Преемник Ли Сын Мана &lt;B>Юн Бо Сон&lt;/B> (1960–1961) был свергнут в результате военного переворота меньше чем через год после прихода к власти. Позже неоднократно получал условные сроки за антигосударственную деятельность

Преемник Ли Сын Мана Юн Бо Сон (1960–1961) был свергнут в результате военного переворота меньше чем через год после прихода к власти. Позже неоднократно получал условные сроки за антигосударственную деятельность

Фото: общественное достояние

Третий президент &lt;B>Пак Чжон Хи&lt;/B> (1961–1979) в октябре 1979 года был убит начальником собственной разведки во время делового ужина в своей резиденции

Третий президент Пак Чжон Хи (1961–1979) в октябре 1979 года был убит начальником собственной разведки во время делового ужина в своей резиденции

Фото: Pictures from History / Universal Images Group / Getty Images

Четвертый президент &lt;B>Чхве Гю Ха&lt;/B> (1979–1980) находился на посту меньше года и лишился власти в результате военного переворота, организованного генерал-майором Чон Ду Хваном

Четвертый президент Чхве Гю Ха (1979–1980) находился на посту меньше года и лишился власти в результате военного переворота, организованного генерал-майором Чон Ду Хваном

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

&lt;B>Чон Ду Хван&lt;/B> (1980–1988) также столкнулся с массовыми протестами, в самом кровавом из них — восстании в Кванджу — погибли около 200 человек. В 1995 году был обвинен в организации мятежа, коррупции, убийствах и приговорен к смертной казни, которую позже заменили на пожизненное заключение. Амнистирован в 1998-м

Чон Ду Хван (1980–1988) также столкнулся с массовыми протестами, в самом кровавом из них — восстании в Кванджу — погибли около 200 человек. В 1995 году был обвинен в организации мятежа, коррупции, убийствах и приговорен к смертной казни, которую позже заменили на пожизненное заключение. Амнистирован в 1998-м

Фото: Reuters

Возглавлявший Южную Корею с 1988 по 1993 год &lt;B>Ро Дэ У&lt;/B> через три года после отставки был приговорен к 22 годам по обвинению в коррупции и участии в событиях в Кванджу. Позже срок смягчили до 17 лет, в 1998-м Ро Дэ У был амнистирован

Возглавлявший Южную Корею с 1988 по 1993 год Ро Дэ У через три года после отставки был приговорен к 22 годам по обвинению в коррупции и участии в событиях в Кванджу. Позже срок смягчили до 17 лет, в 1998-м Ро Дэ У был амнистирован

Фото: Reuters

Преемник Ро Дэ У &lt;B>Ким Ён Сам&lt;/B> (1993–1998) провел масштабную кампанию против коррупции, но после отставки главы государства его сын Ким Хён Чхоль был также осужден за коррупционные преступления на три года

Преемник Ро Дэ У Ким Ён Сам (1993–1998) провел масштабную кампанию против коррупции, но после отставки главы государства его сын Ким Хён Чхоль был также осужден за коррупционные преступления на три года

Фото: Santiago Llanquin / AP

Восьмой президент страны &lt;B>Ким Дэ Чжун&lt;/B> (1998–2003) после отставки также не преследовался, но два его сына попали в тюрьму по обвинению в незаконном лоббировании и коррупции

Восьмой президент страны Ким Дэ Чжун (1998–2003) после отставки также не преследовался, но два его сына попали в тюрьму по обвинению в незаконном лоббировании и коррупции

Фото: Yun Suk Bong / Reuters

С 2003 по 2008 год страну возглавлял &lt;B>Но Му Хён&lt;/B>, который после отставки был обвинен в коррупции. За несколько дней до первого допроса покончил с собой

С 2003 по 2008 год страну возглавлял Но Му Хён, который после отставки был обвинен в коррупции. За несколько дней до первого допроса покончил с собой

Фото: Reuters

Президент &lt;B>Ли Мён Бак&lt;/B> (2008–2013) через семь лет после отставки был признан виновным в коррупции и осужден на 17 лет. Вышел по амнистии в декабре 2022-го

Президент Ли Мён Бак (2008–2013) через семь лет после отставки был признан виновным в коррупции и осужден на 17 лет. Вышел по амнистии в декабре 2022-го

Фото: Chung Sung-Jun / Pool / Reuters

Одиннадцатый президент &lt;B>Пак Кын Хе&lt;/B> (2013–2016) в декабре 2016 года подверглась импичменту, после чего обвинена в коррупции и приговорена к 24 годам. Помилована в 2021-м

Одиннадцатый президент Пак Кын Хе (2013–2016) в декабре 2016 года подверглась импичменту, после чего обвинена в коррупции и приговорена к 24 годам. Помилована в 2021-м

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters / Kim Hong-Ji / File Photo / Reuters

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Первый президент Южной Кореи Ли Сын Ман (1948–1960) возглавлял страну три срока подряд. После очередных выборов в 1960 году в стране вспыхнули беспорядки, вводилось военное положение. В результате парламент принял резолюцию об отставке президента, Ли Сын Ман бежал на Гавайи

Фото: George Sweers / AP

Преемник Ли Сын Мана Юн Бо Сон (1960–1961) был свергнут в результате военного переворота меньше чем через год после прихода к власти. Позже неоднократно получал условные сроки за антигосударственную деятельность

Фото: общественное достояние

Третий президент Пак Чжон Хи (1961–1979) в октябре 1979 года был убит начальником собственной разведки во время делового ужина в своей резиденции

Фото: Pictures from History / Universal Images Group / Getty Images

Четвертый президент Чхве Гю Ха (1979–1980) находился на посту меньше года и лишился власти в результате военного переворота, организованного генерал-майором Чон Ду Хваном

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Чон Ду Хван (1980–1988) также столкнулся с массовыми протестами, в самом кровавом из них — восстании в Кванджу — погибли около 200 человек. В 1995 году был обвинен в организации мятежа, коррупции, убийствах и приговорен к смертной казни, которую позже заменили на пожизненное заключение. Амнистирован в 1998-м

Фото: Reuters

Возглавлявший Южную Корею с 1988 по 1993 год Ро Дэ У через три года после отставки был приговорен к 22 годам по обвинению в коррупции и участии в событиях в Кванджу. Позже срок смягчили до 17 лет, в 1998-м Ро Дэ У был амнистирован

Фото: Reuters

Преемник Ро Дэ У Ким Ён Сам (1993–1998) провел масштабную кампанию против коррупции, но после отставки главы государства его сын Ким Хён Чхоль был также осужден за коррупционные преступления на три года

Фото: Santiago Llanquin / AP

Восьмой президент страны Ким Дэ Чжун (1998–2003) после отставки также не преследовался, но два его сына попали в тюрьму по обвинению в незаконном лоббировании и коррупции

Фото: Yun Suk Bong / Reuters

С 2003 по 2008 год страну возглавлял Но Му Хён, который после отставки был обвинен в коррупции. За несколько дней до первого допроса покончил с собой

Фото: Reuters

Президент Ли Мён Бак (2008–2013) через семь лет после отставки был признан виновным в коррупции и осужден на 17 лет. Вышел по амнистии в декабре 2022-го

Фото: Chung Sung-Jun / Pool / Reuters

Одиннадцатый президент Пак Кын Хе (2013–2016) в декабре 2016 года подверглась импичменту, после чего обвинена в коррупции и приговорена к 24 годам. Помилована в 2021-м

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters / Kim Hong-Ji / File Photo / Reuters

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  • Газета «Коммерсантъ» №68 от 15.04.2025, стр. 5

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