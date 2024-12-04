Президенты трудной судьбы
Как заканчивали политический путь южнокорейские лидеры
4 декабря шесть оппозиционных партий Южной Кореи предложили начать процедуру импичмента президента Юн Сок Ёля. Его обвиняют в том, что, объявив в стране военное положение, он нарушил конституцию. Это далеко не первый случай за последние полвека, когда лидеры Южной Кореи оказывались вовлечены в политические скандалы, подвергались судебным преследованиям, попадали за решетку и даже преждевременно расставались с жизнью.
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