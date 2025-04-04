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Коммерсантъ FM
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Юн сок Ёль сделал не то дело, Юн Сок Ёль должен уйти

Суд утвердил импичмент президенту Республики Корея

В долгой эпопее вокруг политического будущего лидера Южной Кореи Юн Сок Ёля наконец поставлена точка — 4 апреля Конституционный суд страны постановил, что декабрьское решение президента о введении военного положения было незаконным, поддержав его импичмент. Теперь Республику Корея, пережившую уже второй в новейшей истории страны импичмент действующего лидера, ждут новые президентские выборы — как ожидается, они пройдут 3 июня. А отстраненного президента с большой вероятностью ожидает длительное тюремное заключение: нынешний вердикт открыл дверь для старта уголовного расследования против Юн Сок Ёля, включая обвинение в госизмене.

Судья Мун Хен Бэ (в центре)

Судья Мун Хен Бэ (в центре)

Фото: Kim Min-Hee / Pool / Reuters

Судья Мун Хен Бэ (в центре)

Фото: Kim Min-Hee / Pool / Reuters

Всего в адрес Юн Сок Ёля было выдвинуто пять обвинений, все они относятся к ночи 3 декабря, когда президент объявил военное положение на фоне обострения конфликта с Национальной ассамблеей, контролируемой оппозицией. Как утверждал сам господин Юн на протяжении всего процесса, объявление им военного положения было совершенно законно. Парламентская оппозиция, представителей которой в ту злополучную ночь полиция пыталась задержать по приказу президента, напротив, сочла, что глава государства не имел конституционных оснований для его введения, утверждая, что действия Юн Сок Ёля были равносильны акту восстания.

На тщательное изучение вопроса о том, совершил ли Юн Сок Ёль какие-либо неконституционные или незаконные действия, суд потратил 111 дней. И наконец 4 апреля все восемь судей единогласно постановили: президент Юн «отказался от своей обязанности защищать Конституцию и грубо предал доверие суверенного народа Республики Корея», а значит, «польза от соблюдения Конституции путем отстранения ответчика от должности значительно перевешивает национальные издержки, связанные с отстранением действующего президента».

На обоснование решения об импичменте Юн Сок Ёля у судей ушло чуть более 20 минут.

Теперь по закону в стране в 60-дневный срок должны пройти внеочередные президентские выборы, которые, весьма вероятно, пройдут 3 июня.

Вместе с отстранением от власти господин Юн автоматом утратил и все президентские привилегии. Например, он был лишен права на оплачиваемых помощников, права на пенсию (а это ни много ни мало 95% от зарплаты президента) и права быть похороненным на национальном кладбище.

Но главное — на кону может оказаться потеря им свободы. Отстранение Юн Сок Ёля от должности открыло дверь для начала целого ряда уголовных расследований, включая возможные обвинения в государственной измене. «Как только начнется расследование, велика вероятность, что Юн будет арестован»,— предположил в беседе с Korea Times южнокорейский политолог Пак Сан Бён.

Соратники отстраненного президента приняли вердикт суда со смиренной покорностью.

«Мы твердо верим, что уважение к этому решению — единственный способ поддержать демократию и верховенство закона. Мы рассматриваем это как часть прогресса нашего общества на пути к становлению более зрелой демократии. Прежде всего, я приношу свои глубочайшие извинения народу»,— заявил, выступая в Национальной ассамблее (парламенте), временный лидер правящей партии «Сила народа» Квон Ён Се.

Без злорадства вердикт суда встретили и в крупнейшей оппозиционной Демократической партии Кореи, возглавившей усилия по отстранению Юн Сок Ёля от власти. «Импичмент действующего президента во второй раз в истории нашей страны — это трагедия, которая никогда не должна повториться. Это момент для глубоких размышлений и глубокого чувства ответственности для всех, кто занимается политикой, включая меня»,— заявил лидер демократов Ли Чжэ Мён в экстренном заявлении в парламенте.

День вердикта Юн Сок Ёлю стал настоящим испытанием для южнокорейских правоохранителей и городских служб. «Безопасность должна быть усилена как никогда, поскольку вы можете себе представить, насколько опасной может стать ситуация»,— отметил агентству Reuters неназванный представитель полиции.

И нельзя сказать, что эти опасения были преувеличены. В марте 2017 года, когда Конституционный суд вынес решение по делу президента Пак Кын Хе (ей тоже объявили импичмент), в демонстрациях, вспыхнувших вслед за этим решением, погибло четыре человека, десятки пострадали.

Как арестовывали и освобождали президента

На фоне крайней поляризации южнокорейского общества относительно судьбы нынешнего президента было понятно, что вердикт судей — каким бы он ни был — неминуемо спровоцирует стычки между сторонниками и противниками опального лидера. И январская «разминка» его сторонников это подтвердила: тогда вслед за постановлением судей о заключении господина Юна под стражу его сторонники фактически разгромили здание суда.

На этом фоне полиция объявила, что 4 апреля улица перед зданием суда будет закрыта как для автомобилей, так и для пешеходов, а вдоль обеих сторон дороги вплотную друг к другу припаркуют несколько рядов полицейских автобусов. Кроме того, зону над зданием суда и окрестностями объявили бесполетной зоной, разместив там специальное оборудование для вывода из строя беспилотников. Другие меры предосторожности включили закрытие станции метро рядом с Конституционным судом. Закрытыми в пятницу остались и около дюжины школ и детских садов в радиусе 1 км, а также многие музеи и туристические объекты.

В общей сложности по всему Сеулу мобилизовали свыше 14 тыс. полицейских, причем стражам правопорядка разрешили в случае необходимости использовать перцовый аэрозоль и дубинки (от применения слезоточивого газа и водометов для борьбы с толпой южнокорейская полиция сама отказалась после гибели людей во время прошлых протестов).

Но, вопреки мрачным ожиданиям, оглашение импичмента Юн Сок Ёлю обошлось без стычек между двумя противоборствующими лагерями.

За полдня полиция отрапортовала об аресте всего одного из сторонников опального лидера за то, что тот разбил окно полицейского автобуса.

Большая часть сеульских улиц встретила приговор Конституционного суда радостными возгласами «Победа!» с последующими танцами и песнями.

Наталия Портякова

Фотогалерея

Как заканчивали политический путь южнокорейские лидеры

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Первый президент Южной Кореи &lt;B>Ли Сын Ман&lt;/B> (1948–1960) возглавлял страну три срока подряд. После очередных выборов в 1960 году в стране вспыхнули беспорядки, вводилось военное положение. В результате парламент принял резолюцию об отставке президента, Ли Сын Ман бежал на Гавайи

Первый президент Южной Кореи Ли Сын Ман (1948–1960) возглавлял страну три срока подряд. После очередных выборов в 1960 году в стране вспыхнули беспорядки, вводилось военное положение. В результате парламент принял резолюцию об отставке президента, Ли Сын Ман бежал на Гавайи

Фото: George Sweers / AP

Преемник Ли Сын Мана &lt;B>Юн Бо Сон&lt;/B> (1960–1961) был свергнут в результате военного переворота меньше чем через год после прихода к власти. Позже неоднократно получал условные сроки за антигосударственную деятельность

Преемник Ли Сын Мана Юн Бо Сон (1960–1961) был свергнут в результате военного переворота меньше чем через год после прихода к власти. Позже неоднократно получал условные сроки за антигосударственную деятельность

Фото: общественное достояние

Третий президент &lt;B>Пак Чжон Хи&lt;/B> (1961–1979) в октябре 1979 года был убит начальником собственной разведки во время делового ужина в своей резиденции

Третий президент Пак Чжон Хи (1961–1979) в октябре 1979 года был убит начальником собственной разведки во время делового ужина в своей резиденции

Фото: Pictures from History / Universal Images Group / Getty Images

Четвертый президент &lt;B>Чхве Гю Ха&lt;/B> (1979–1980) находился на посту меньше года и лишился власти в результате военного переворота, организованного генерал-майором Чон Ду Хваном

Четвертый президент Чхве Гю Ха (1979–1980) находился на посту меньше года и лишился власти в результате военного переворота, организованного генерал-майором Чон Ду Хваном

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

&lt;B>Чон Ду Хван&lt;/B> (1980–1988) также столкнулся с массовыми протестами, в самом кровавом из них — восстании в Кванджу — погибли около 200 человек. В 1995 году был обвинен в организации мятежа, коррупции, убийствах и приговорен к смертной казни, которую позже заменили на пожизненное заключение. Амнистирован в 1998-м

Чон Ду Хван (1980–1988) также столкнулся с массовыми протестами, в самом кровавом из них — восстании в Кванджу — погибли около 200 человек. В 1995 году был обвинен в организации мятежа, коррупции, убийствах и приговорен к смертной казни, которую позже заменили на пожизненное заключение. Амнистирован в 1998-м

Фото: Reuters

Возглавлявший Южную Корею с 1988 по 1993 год &lt;B>Ро Дэ У&lt;/B> через три года после отставки был приговорен к 22 годам по обвинению в коррупции и участии в событиях в Кванджу. Позже срок смягчили до 17 лет, в 1998-м Ро Дэ У был амнистирован

Возглавлявший Южную Корею с 1988 по 1993 год Ро Дэ У через три года после отставки был приговорен к 22 годам по обвинению в коррупции и участии в событиях в Кванджу. Позже срок смягчили до 17 лет, в 1998-м Ро Дэ У был амнистирован

Фото: Reuters

Преемник Ро Дэ У &lt;B>Ким Ён Сам&lt;/B> (1993–1998) провел масштабную кампанию против коррупции, но после отставки главы государства его сын Ким Хён Чхоль был также осужден за коррупционные преступления на три года

Преемник Ро Дэ У Ким Ён Сам (1993–1998) провел масштабную кампанию против коррупции, но после отставки главы государства его сын Ким Хён Чхоль был также осужден за коррупционные преступления на три года

Фото: Santiago Llanquin / AP

Восьмой президент страны &lt;B>Ким Дэ Чжун&lt;/B> (1998–2003) после отставки также не преследовался, но два его сына попали в тюрьму по обвинению в незаконном лоббировании и коррупции

Восьмой президент страны Ким Дэ Чжун (1998–2003) после отставки также не преследовался, но два его сына попали в тюрьму по обвинению в незаконном лоббировании и коррупции

Фото: Yun Suk Bong / Reuters

С 2003 по 2008 год страну возглавлял &lt;B>Но Му Хён&lt;/B>, который после отставки был обвинен в коррупции. За несколько дней до первого допроса покончил с собой

С 2003 по 2008 год страну возглавлял Но Му Хён, который после отставки был обвинен в коррупции. За несколько дней до первого допроса покончил с собой

Фото: Reuters

Президент &lt;B>Ли Мён Бак&lt;/B> (2008–2013) через семь лет после отставки был признан виновным в коррупции и осужден на 17 лет. Вышел по амнистии в декабре 2022-го

Президент Ли Мён Бак (2008–2013) через семь лет после отставки был признан виновным в коррупции и осужден на 17 лет. Вышел по амнистии в декабре 2022-го

Фото: Chung Sung-Jun / Pool / Reuters

Одиннадцатый президент &lt;B>Пак Кын Хе&lt;/B> (2013–2016) в декабре 2016 года подверглась импичменту, после чего обвинена в коррупции и приговорена к 24 годам. Помилована в 2021-м

Одиннадцатый президент Пак Кын Хе (2013–2016) в декабре 2016 года подверглась импичменту, после чего обвинена в коррупции и приговорена к 24 годам. Помилована в 2021-м

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters / Kim Hong-Ji / File Photo / Reuters

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Первый президент Южной Кореи Ли Сын Ман (1948–1960) возглавлял страну три срока подряд. После очередных выборов в 1960 году в стране вспыхнули беспорядки, вводилось военное положение. В результате парламент принял резолюцию об отставке президента, Ли Сын Ман бежал на Гавайи

Фото: George Sweers / AP

Преемник Ли Сын Мана Юн Бо Сон (1960–1961) был свергнут в результате военного переворота меньше чем через год после прихода к власти. Позже неоднократно получал условные сроки за антигосударственную деятельность

Фото: общественное достояние

Третий президент Пак Чжон Хи (1961–1979) в октябре 1979 года был убит начальником собственной разведки во время делового ужина в своей резиденции

Фото: Pictures from History / Universal Images Group / Getty Images

Четвертый президент Чхве Гю Ха (1979–1980) находился на посту меньше года и лишился власти в результате военного переворота, организованного генерал-майором Чон Ду Хваном

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Чон Ду Хван (1980–1988) также столкнулся с массовыми протестами, в самом кровавом из них — восстании в Кванджу — погибли около 200 человек. В 1995 году был обвинен в организации мятежа, коррупции, убийствах и приговорен к смертной казни, которую позже заменили на пожизненное заключение. Амнистирован в 1998-м

Фото: Reuters

Возглавлявший Южную Корею с 1988 по 1993 год Ро Дэ У через три года после отставки был приговорен к 22 годам по обвинению в коррупции и участии в событиях в Кванджу. Позже срок смягчили до 17 лет, в 1998-м Ро Дэ У был амнистирован

Фото: Reuters

Преемник Ро Дэ У Ким Ён Сам (1993–1998) провел масштабную кампанию против коррупции, но после отставки главы государства его сын Ким Хён Чхоль был также осужден за коррупционные преступления на три года

Фото: Santiago Llanquin / AP

Восьмой президент страны Ким Дэ Чжун (1998–2003) после отставки также не преследовался, но два его сына попали в тюрьму по обвинению в незаконном лоббировании и коррупции

Фото: Yun Suk Bong / Reuters

С 2003 по 2008 год страну возглавлял Но Му Хён, который после отставки был обвинен в коррупции. За несколько дней до первого допроса покончил с собой

Фото: Reuters

Президент Ли Мён Бак (2008–2013) через семь лет после отставки был признан виновным в коррупции и осужден на 17 лет. Вышел по амнистии в декабре 2022-го

Фото: Chung Sung-Jun / Pool / Reuters

Одиннадцатый президент Пак Кын Хе (2013–2016) в декабре 2016 года подверглась импичменту, после чего обвинена в коррупции и приговорена к 24 годам. Помилована в 2021-м

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters / Kim Hong-Ji / File Photo / Reuters

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