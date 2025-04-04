Юн сок Ёль сделал не то дело, Юн Сок Ёль должен уйти

В долгой эпопее вокруг политического будущего лидера Южной Кореи Юн Сок Ёля наконец поставлена точка — 4 апреля Конституционный суд страны постановил, что декабрьское решение президента о введении военного положения было незаконным, поддержав его импичмент. Теперь Республику Корея, пережившую уже второй в новейшей истории страны импичмент действующего лидера, ждут новые президентские выборы — как ожидается, они пройдут 3 июня. А отстраненного президента с большой вероятностью ожидает длительное тюремное заключение: нынешний вердикт открыл дверь для старта уголовного расследования против Юн Сок Ёля, включая обвинение в госизмене.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Судья Мун Хен Бэ (в центре)

Фото: Kim Min-Hee / Pool / Reuters Судья Мун Хен Бэ (в центре)

Фото: Kim Min-Hee / Pool / Reuters

Всего в адрес Юн Сок Ёля было выдвинуто пять обвинений, все они относятся к ночи 3 декабря, когда президент объявил военное положение на фоне обострения конфликта с Национальной ассамблеей, контролируемой оппозицией. Как утверждал сам господин Юн на протяжении всего процесса, объявление им военного положения было совершенно законно. Парламентская оппозиция, представителей которой в ту злополучную ночь полиция пыталась задержать по приказу президента, напротив, сочла, что глава государства не имел конституционных оснований для его введения, утверждая, что действия Юн Сок Ёля были равносильны акту восстания.

На тщательное изучение вопроса о том, совершил ли Юн Сок Ёль какие-либо неконституционные или незаконные действия, суд потратил 111 дней. И наконец 4 апреля все восемь судей единогласно постановили: президент Юн «отказался от своей обязанности защищать Конституцию и грубо предал доверие суверенного народа Республики Корея», а значит, «польза от соблюдения Конституции путем отстранения ответчика от должности значительно перевешивает национальные издержки, связанные с отстранением действующего президента».

На обоснование решения об импичменте Юн Сок Ёля у судей ушло чуть более 20 минут.

Теперь по закону в стране в 60-дневный срок должны пройти внеочередные президентские выборы, которые, весьма вероятно, пройдут 3 июня.

Вместе с отстранением от власти господин Юн автоматом утратил и все президентские привилегии. Например, он был лишен права на оплачиваемых помощников, права на пенсию (а это ни много ни мало 95% от зарплаты президента) и права быть похороненным на национальном кладбище.

Но главное — на кону может оказаться потеря им свободы. Отстранение Юн Сок Ёля от должности открыло дверь для начала целого ряда уголовных расследований, включая возможные обвинения в государственной измене. «Как только начнется расследование, велика вероятность, что Юн будет арестован»,— предположил в беседе с Korea Times южнокорейский политолог Пак Сан Бён.

Соратники отстраненного президента приняли вердикт суда со смиренной покорностью.

«Мы твердо верим, что уважение к этому решению — единственный способ поддержать демократию и верховенство закона. Мы рассматриваем это как часть прогресса нашего общества на пути к становлению более зрелой демократии. Прежде всего, я приношу свои глубочайшие извинения народу»,— заявил, выступая в Национальной ассамблее (парламенте), временный лидер правящей партии «Сила народа» Квон Ён Се.

Без злорадства вердикт суда встретили и в крупнейшей оппозиционной Демократической партии Кореи, возглавившей усилия по отстранению Юн Сок Ёля от власти. «Импичмент действующего президента во второй раз в истории нашей страны — это трагедия, которая никогда не должна повториться. Это момент для глубоких размышлений и глубокого чувства ответственности для всех, кто занимается политикой, включая меня»,— заявил лидер демократов Ли Чжэ Мён в экстренном заявлении в парламенте.

День вердикта Юн Сок Ёлю стал настоящим испытанием для южнокорейских правоохранителей и городских служб. «Безопасность должна быть усилена как никогда, поскольку вы можете себе представить, насколько опасной может стать ситуация»,— отметил агентству Reuters неназванный представитель полиции.

И нельзя сказать, что эти опасения были преувеличены. В марте 2017 года, когда Конституционный суд вынес решение по делу президента Пак Кын Хе (ей тоже объявили импичмент), в демонстрациях, вспыхнувших вслед за этим решением, погибло четыре человека, десятки пострадали.

На фоне крайней поляризации южнокорейского общества относительно судьбы нынешнего президента было понятно, что вердикт судей — каким бы он ни был — неминуемо спровоцирует стычки между сторонниками и противниками опального лидера. И январская «разминка» его сторонников это подтвердила: тогда вслед за постановлением судей о заключении господина Юна под стражу его сторонники фактически разгромили здание суда.

На этом фоне полиция объявила, что 4 апреля улица перед зданием суда будет закрыта как для автомобилей, так и для пешеходов, а вдоль обеих сторон дороги вплотную друг к другу припаркуют несколько рядов полицейских автобусов. Кроме того, зону над зданием суда и окрестностями объявили бесполетной зоной, разместив там специальное оборудование для вывода из строя беспилотников. Другие меры предосторожности включили закрытие станции метро рядом с Конституционным судом. Закрытыми в пятницу остались и около дюжины школ и детских садов в радиусе 1 км, а также многие музеи и туристические объекты.

В общей сложности по всему Сеулу мобилизовали свыше 14 тыс. полицейских, причем стражам правопорядка разрешили в случае необходимости использовать перцовый аэрозоль и дубинки (от применения слезоточивого газа и водометов для борьбы с толпой южнокорейская полиция сама отказалась после гибели людей во время прошлых протестов).

Но, вопреки мрачным ожиданиям, оглашение импичмента Юн Сок Ёлю обошлось без стычек между двумя противоборствующими лагерями.

За полдня полиция отрапортовала об аресте всего одного из сторонников опального лидера за то, что тот разбил окно полицейского автобуса.

Большая часть сеульских улиц встретила приговор Конституционного суда радостными возгласами «Победа!» с последующими танцами и песнями.

Наталия Портякова